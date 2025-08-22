Uklonjen tehnički kvar na granici s BiH kod Imotskog

Prijelaz funkcionira u cijelosti i poslovi se obavljaju u punom opsegu, naveli su iz policije.

U noći s četvrtka na petak zbog nepovoljnih vremenskih prilika nastao je tehnički kvar uzrokovan nestankom električne struje što usporava rad i promet na graničnom prijelazu Vinjani Gornji, rekli su Hini ranije danas u splitsko-dalmatinskoj policiji.

Za vrijeme trajanja tehničkog kvara vozači su usmjeravani na granični prijelaz Vinjani Donji.