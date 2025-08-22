Uklonjen tehnički kvar na granici s BiH kod Imotskog

Tehnički kvar nastao zbog vremenskih neprilika na graničnom prijelazu između Hrvatske i BiH Vinjani Gornji, a koji je ograničavao promet, uklonjen je u petak poslijepodne te se poslovi obavljaju u punom opsegu, izvijestila je Splitsko-dalmatinska policija
Prijelaz funkcionira u cijelosti i poslovi se obavljaju u punom opsegu, naveli su iz policije.
U noći s četvrtka na petak zbog nepovoljnih vremenskih prilika nastao je tehnički kvar uzrokovan nestankom električne struje što usporava rad i promet na graničnom prijelazu Vinjani Gornji, rekli su Hini ranije danas u splitsko-dalmatinskoj policiji.
Za vrijeme trajanja tehničkog kvara vozači su usmjeravani na granični prijelaz Vinjani Donji.