Uklonjen tehnički kvar na granici s BiH kod Imotskog

I.V./Hina

22.08.2025 u 19:16

Tehnički kvar nastao zbog vremenskih neprilika na graničnom prijelazu između Hrvatske i BiH Vinjani Gornji, a koji je ograničavao promet, uklonjen je u petak poslijepodne te se poslovi obavljaju u punom opsegu, izvijestila je Splitsko-dalmatinska policija

Prijelaz funkcionira u cijelosti i poslovi se obavljaju u punom opsegu, naveli su iz policije.

U noći s četvrtka na petak zbog nepovoljnih vremenskih prilika nastao je tehnički kvar uzrokovan nestankom električne struje što usporava rad i promet na graničnom prijelazu Vinjani Gornji, rekli su Hini ranije danas u splitsko-dalmatinskoj policiji.

Za vrijeme trajanja tehničkog kvara vozači su usmjeravani na granični prijelaz Vinjani Donji.

