Od otpada i plina do radova i prometa: Korlaet komentirao ključne izazove u Zagrebu

'Radovi na Mlinarskoj, Šestinskom vijencu i Aveniji Većeslava Holjevca trebali bi biti dovršeni do kraja rujna , dok će Ljubljanska avenija, Zvonimirova i Škorpikova biti gotove do kraja kolovoza. Važni projekti poput Zagrebačke ceste, Avenije Bolgna, Trga Republike Hrvatske i Zagrebačke avenije već su završeni, i to prije roka, rekao je za HRT .

Također, započelo je projektiranje podzemne garaže na prostoru omeđenom ulicama Klaićeva, Kačićeva i Kršnjavoga. Garaža će imati ulaze s obje strane, a projektiranje će trajati devet mjeseci.



'Ova garaža, koja će imati kapacitet od 800 parkirnih mjesta, trebala bi značajno olakšati parkiranje u središtu Zagreba, gdje su problemi s parkiranjem već dugo izazov za građane i posjetitelje. Projektiranje garaže već je počelo, a izgradnja bi trebala krenuti uskoro', rekao je Korlaet.



Naglasio je da Zagreb trenutno provodi osam strateških projekata, od kojih su tri u sportu: rekonstrukcija Doma sportova, izgradnja bazena u Španskom, i novi stadion u Kranjčevićevoj ulici. U kulturi, ključni projekti su izgradnja knjižnice Paromlin i obnova Kina Europa, koja bi trebala započeti krajem godine.



'Dva važna prometna projekta su Sarajevska ulica i Heinzelova, radovi u Sarajevskoj počinju uskoro, najavio je Korlaet. Uz infrastrukturne projekte, gradska vlast priprema i mjere koje će dodatno poboljšati kvalitetu života u Zagrebu. Među tim mjerama ističu se regulacija parkiranja i povećanje broja gradskih stanova za najam', naveo je Korlaet.



Najavio je izgradnju zgrade s gotovo 300 stanova u Podbrežju, radovi će uskoro početi. Taj projekt dio je šire inicijative grada za povećanje dostupnosti pristupačnog stanovanja za Zagrepčane. Grad Zagreb također ulaže značajna sredstva u proširenje kapaciteta vrtića, s ciljem smanjenja lista čekanja i poboljšanja uvjeta za najmlađe građane. Nekoliko novih objekata bit će otvoreno do kraja godine, a cijene vrtića, kao i ostale komunalne usluge, ostat će nepromijenjene, unatoč inflatornim pritiscima.



Po kojoj cijeni će Zagrepčani plaćati plin, tek će se vidjeti. 'HERA (Hrvatska energetska regulatorna agencija) bi ovih dana trebala dati svoje mišljenje o cijeni. Mi to čekamo. Čim prije, tim bolje. Da vidimo kako će se dalje regulirati tržište plina. Ja mogu samo reći da se nadam da će velika većina građana ostati na našem opskrbljivaču, dakle, Gradskoj plinari Zagreb opskrba, jer je to tradicija, to je sigurnost, to je jedna od najboljih plinara', rekao je Korlaet za HRT.