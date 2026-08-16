POŽAR KOD ZADRA

USKOK sumnja na terorizam: Vidjeli su ih dok su palili vatru

L. F.

16.08.2026 u 19:17

Požar kod Zadra
Požar kod Zadra Izvor: Cropix / Autor: Vladimir Ivanov / CROPIX
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Četiri osobe uhićene su na širem benkovačkom području zbog sumnje da bi mogle biti povezane s izazivanjem požara, izvijestila je u nedjelju ujutro Policijska uprava zadarska

Policija je reagirala nakon dojave građana o sumnjivom ponašanju četvero ljudi u subotu poslije 20 sati. U kratkom roku policajci su locirali i zaustavili sumnjivo vozilo u kojem su se nalazile četiri osobe te ih priveli u službene prostorije.

Prema neslužbenim informacijama RTL-a, među uhićenima su troje hrvatskih državljana srpske nacionalnosti i jedna strana državljanka.

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Isti izvor navodi da je četvero ljudi u blizini Raštevića kod Benkovca uočio bračni par. Prema tim informacijama, svjedoci su ih navodno vidjeli upravo dok su palili vatru te su odmah pozvali policiju.

Prema informacijama HRT-a, svi uhićeni su mještani sela s benkovačkog područja, a među njima je i jedna žena.

Istražitelji provjeravaju postoji li povezanost uhićenih s više požara koji su posljednjih dana izbili na zadarskom području.

Nad svim uhićenima provodi se kriminalističko istraživanje kojim bi se trebale utvrditi okolnosti njihova kretanja, kao i eventualna povezanost s izazivanjem požara.

Požar kod Zadra
  • Požar kod Zadra
  • Požar kod Zadra
  • Požar kod Zadra
  • Požar kod Zadra
  • Požar kod Zadra
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Požar kod Zadra Izvor: Cropix / Autor: Jure Miskovic

RTL Danas doznaje i da se u slučaj uključio USKOK zbog sumnje da bi mogao postojati element kaznenog djela terorizma.

Ta informacija zasad nije službeno potvrđena, a više detalja trebalo bi biti poznato nakon dovršetka kriminalističkog istraživanja.

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