USKOK sumnja na terorizam: Vidjeli su ih dok su palili vatru

Četiri osobe uhićene su na širem benkovačkom području zbog sumnje da bi mogle biti povezane s izazivanjem požara, izvijestila je u nedjelju ujutro Policijska uprava zadarska

Policija je reagirala nakon dojave građana o sumnjivom ponašanju četvero ljudi u subotu poslije 20 sati. U kratkom roku policajci su locirali i zaustavili sumnjivo vozilo u kojem su se nalazile četiri osobe te ih priveli u službene prostorije. Prema neslužbenim informacijama RTL-a, među uhićenima su troje hrvatskih državljana srpske nacionalnosti i jedna strana državljanka.

Isti izvor navodi da je četvero ljudi u blizini Raštevića kod Benkovca uočio bračni par. Prema tim informacijama, svjedoci su ih navodno vidjeli upravo dok su palili vatru te su odmah pozvali policiju. Prema informacijama HRT-a, svi uhićeni su mještani sela s benkovačkog područja, a među njima je i jedna žena. Istražitelji provjeravaju postoji li povezanost uhićenih s više požara koji su posljednjih dana izbili na zadarskom području. Nad svim uhićenima provodi se kriminalističko istraživanje kojim bi se trebale utvrditi okolnosti njihova kretanja, kao i eventualna povezanost s izazivanjem požara.

Požar kod Zadra Izvor: Cropix / Autor: Jure Miskovic







+35 Požar kod Zadra Izvor: Cropix / Autor: Jure Miskovic