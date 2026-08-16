USKOK sumnja na terorizam: Vidjeli su ih dok su palili vatru

Četiri osobe uhićene su na širem benkovačkom području zbog sumnje da bi mogle biti povezane s izazivanjem požara, izvijestila je u nedjelju ujutro Policijska uprava zadarska
Policija je reagirala nakon dojave građana o sumnjivom ponašanju četvero ljudi u subotu poslije 20 sati. U kratkom roku policajci su locirali i zaustavili sumnjivo vozilo u kojem su se nalazile četiri osobe te ih priveli u službene prostorije.
Prema neslužbenim informacijama RTL-a, među uhićenima su troje hrvatskih državljana srpske nacionalnosti i jedna strana državljanka.
Isti izvor navodi da je četvero ljudi u blizini Raštevića kod Benkovca uočio bračni par. Prema tim informacijama, svjedoci su ih navodno vidjeli upravo dok su palili vatru te su odmah pozvali policiju.
Prema informacijama HRT-a, svi uhićeni su mještani sela s benkovačkog područja, a među njima je i jedna žena.
Istražitelji provjeravaju postoji li povezanost uhićenih s više požara koji su posljednjih dana izbili na zadarskom području.
Nad svim uhićenima provodi se kriminalističko istraživanje kojim bi se trebale utvrditi okolnosti njihova kretanja, kao i eventualna povezanost s izazivanjem požara.
RTL Danas doznaje i da se u slučaj uključio USKOK zbog sumnje da bi mogao postojati element kaznenog djela terorizma.
Ta informacija zasad nije službeno potvrđena, a više detalja trebalo bi biti poznato nakon dovršetka kriminalističkog istraživanja.