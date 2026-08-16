STANJE NEPROMIJENJENO

KBC Split: Četvero ozlijeđenih u požaru i dalje životno ugroženo

L. F./Hina

16.08.2026 u 13:52

KBC Split
KBC Split Izvor: Pixsell / Autor: Zvonimir Barisin/PIXSELL
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Četiri pacijenta, koja su teško ozlijeđena u noći s 13. na 14. kolovoza u požaru kod Omiša, a liječe u splitskom Kliničkom bolničkom centru i dalje su životno ugrožena, doznaje se u nedjelju u tom KBC-u

"Njihovo stanje je nepromijenjeno, nalaze se u jedinici intenzivnog liječenja i životno su ugroženi," rekla je Hini glasnogovornica splitskog KBC-a Kristina Bitanga.

Napominje i kako se u tom KBC-u nalazi još sedam pacijenata koji su ozlijeđeni u požaru ali su izvan životne opasnosti i smješteni su na više bolničkih odjela.

Četvero teško ozlijeđenih u omiškom požaru prvotno primljenih u splitski KBC, premješteno je ranije na liječenje u Zagreb.

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