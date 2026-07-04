Zna se tko je napadač iz Čakovca: Navodno je prešao granicu?

Navodno je riječ o osobi koja je poznata policiji zbog gospodarskog kriminala i droge, zbog koje je odslužio zatvorsku kaznu u BiH
U pucnjavi koja se dogodila ispred noćnog kluba u Čakovcu ranjena su dvojica mladića. Oni su prevezeni u bolnicu te se nalaze izvan životne opasnosti. Lokalni mediji su objavili snimke užasa.
"Zaprimili smo dvije muške osobe od 22 i 28 godina. Dečko od 22 godine je ozbiljnije ozlijeđen, ima dvije prostrijelne rane, on je u noći operiran, sad je stabilno i nije više u životnoj opasnosti, pratimo ga dalje. Dečko od 28 godina je zaprimljen gore na Odjel kirurgije, on će isto vjerojatno biti zbrinut manjim kirurškim zahvatom u tijeku dana", rekao je za RTL Danas specijalist anesteziolog Županijske bolnice Čakovec, Nenad Vidanec.
Teže ozlijeđeni 22-godišnjak propucan je u lijevu natkoljenicu i trbuh. "Metak je prošao kroz abdominalnu šupljinu tako da je došlo do povrede jetre. No, metak je izašao, pacijent je stabilno, kirurzi su ga zbrinuli", dodao je Vidanec.
Potraga za počiniteljem
Policija je dobila dojavu u četiri sata ujutro te se odmah uputila u potragu za počiniteljem, koji navodn ima 40-ak godina. Kako se neslužbeno doznaje, motiv napada bila je droga.
"Prema našim saznanjima imamo potencijalnog počinitelja i za njim intenzivno tragamo. Obavijestili smo sve policijske uprave o tome i nadamo se da ćemo uskoro počinitelja privesti i uhititi", uvjerava glasnogovornik međimurske policije Radovan Gačal.
Pokušaj ubojstva
Počinitelj je, navodno diler. Policiji je od ranije poznat zbog gospodarskog kriminala. Navodno je zbog droge u BiH odslužio zatvorsku kaznu. Oružje kojim je pucao je ilegalno. Postoji mogućnost i da je pobjegao preko granice.
"U takvim slučajevima teških kaznenih djela baratamo trenutno s kvalifikacijom ubojstva u pokušaju", dodao je glasnogovornik međimurske policije.
Što je motiv ovog napada utvrdit će istraga. Kako bilo, građani su zabrinuti, jer se sve odvijalo u blizini doma za starije osobe.