Zna se tko je napadač iz Čakovca: Navodno je prešao granicu?

U pucnjavi koja se dogodila ispred noćnog kluba u Čakovcu ranjena su dvojica mladića. Oni su prevezeni u bolnicu te se nalaze izvan životne opasnosti. Lokalni mediji su objavili snimke užasa.

"Zaprimili smo dvije muške osobe od 22 i 28 godina. Dečko od 22 godine je ozbiljnije ozlijeđen, ima dvije prostrijelne rane, on je u noći operiran, sad je stabilno i nije više u životnoj opasnosti, pratimo ga dalje. Dečko od 28 godina je zaprimljen gore na Odjel kirurgije, on će isto vjerojatno biti zbrinut manjim kirurškim zahvatom u tijeku dana", rekao je za RTL Danas specijalist anesteziolog Županijske bolnice Čakovec, Nenad Vidanec.

Teže ozlijeđeni 22-godišnjak propucan je u lijevu natkoljenicu i trbuh. "Metak je prošao kroz abdominalnu šupljinu tako da je došlo do povrede jetre. No, metak je izašao, pacijent je stabilno, kirurzi su ga zbrinuli", dodao je Vidanec.