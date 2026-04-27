Obilježena 110. obljetnica islama u Hrvatskoj - pogledajte tko je sve bio

Na svečanosti su se okupili predstavnici vjerskih zajednica, diplomati, političari, osobe iz kulturnog i društvenog života, među njima i predsjednik države Zoran Milanović te premijer Andrej Plenković .

Sva događanja vezana uz tu obljetnicu se održavaju pod pokroviteljstvom Hrvatskog sabora i u organizaciji Mešihata Islamske zajednice na čijem je čelu muftija Hasanović.

Gotovo stoljeće kasnije, 2002. godine, Islamska zajednica u Hrvatskoj dodatno je učvrstila položaj potpisivanjem Ugovora s Vladom Republike Hrvatske, kojim su precizno definirana prava, djelovanje i status Islamske zajednice.

Taj čin potvrđen je i od strane cara i kralja Franje Josipa I., čime je islam dobio institucionalni okvir i pravnu sigurnost na ovim prostorima.

Dana 27. travnja 1916 . godine Hrvatski sabor (tadašnji Hrvatski državni sabor) je izglasao Zakon o priznavanju islama te se islam uvrštava kao ravnopravna vjera u tadašnjoj Kraljevini Hrvatskoj i Slavoniji, unutar Austro-Ugarske Monarhije.

Ugovor su potpisali tadašnji premijer Ivica Račan i predsjednik Mešihata Islamske zajednice u Hrvatskoj muftija Ševko ef. Omerbašić, a predstavlja jedan od najuređenijih pravnih okvira za djelovanje jedne vjerske zajednice u Europi.

'Dan 27. travnja 1916. za zajednicu muslimana u Hrvatskoj predstavlja statusnu prekretnicu kada Hrvatski sabor donosi zakon o priznavanju islama i uvrštava islam kao ravnopravnu religiju u društvu', rekao je Hasanović, dodavši da je od tada muslimanska zajednica izrasla u 'renomiranu zajednicu, vidljivu i prepoznatu u zemlji i diljem svijeta'.

Hasanović: Promičemo skladan život, Hrvatska je među zemljama s nula posto terorizma

Kao temelj mira i stabilnosti u društvu posebno je naglasio važnost zajedničkog života te poštovanje i razumijevanje

'U više navrata sam diljem Europe i svijeta istaknuo Hrvatsku kao model u definiranju odnosa sa islamom i da to može poslužiti Europi u definiranju statusa muslimanskih zajednica, ali isti model može biti primjerom rješavanja pitanja pozicije kršćanskih manjina u muslimanskom svijetu', rekao je muftija Hasanović.

Sa svojim preventivnim programima, istaknuo je, 'uspjeli smo biti jedina zemlja u Europi iz koje nitko nije otišao na bilo koje ratište u svijetu'.

'Skladan i zajednički život koji promičemo uvrstio je Hrvatsku među zemlje s nula posto terorizma', dodao je Hasanović.

Podsjetio je da se islamska zajednica u Hrvatskoj ugradila u temelje moderne države, dajući 'neprocjenjivi doprinos njezinoj obrani i međunarodnom priznanju', posebno istaknuvši ulogu pokojnog zagrebačkog muftije Ševka Omerbašića koji je za to primio državna odlikovanja.

Premijer Plenković istaknuo je 110 godina 'ukorijenjene ravnopravnosti islamske zajednice' u Hrvatskoj.

Plenković: Moramo njegovati ono što smo naslijedili

'Ona je svojom duljinom i tradicijom takva da predstavlja posebnost u europskom pravnom prostoru i mislim da je moramo njegovati, brinuti o njoj i biti ponosni na takav vid suradnje koji smo naslijedili. Drago mi je da je i u demokratskoj, slobodnoj Hrvatskoj ta suradnja osnažena', rekao je Plenković.

Zahvalio je muftiji Hasanoviću štro već 14 godina pridonosi jačanju tolerancije, mira i međusobnog uvažavanja.

'To činite u okolnostima sve nestabilnijeg geopolitičkog okruženja, ali i u vremenu izraženijih društvenih podjela i netrpeljivosti na globalnoj razini', rekao je premijer.

Vlada je putem Ureda za odnose s vjerskim zajedicama u posljednjih pet godina financijski poduprla Islamsku zajednicu s 2,6 milijuna eura.

Predsjednik Milanović je u govoru rekao da je 'odnos kršćana i muslimana u ovom dijelu svijeta bio kompleksan", ali da je "danas bolji možda nego što je ikad bio, u Hrvatskoj naročito'.

Milanović muftiji Hasanović: Pazit ću na to da biram riječi, kao i vi

'Svega je tu bilo, povijesti naših naroda, naših plemena, kako se to nekad govorilo, su toliko isprepletene porijeklom, putevima migracija, svime onim što se događalo zadnjih nekoliko stotina godina, da je ovo, na neki način, nenadano sretan rasplet. Živimo normalne živote', rekao je Milanović.

Muftiji Hasanoviću je zahvalio na 'odmjerenosti, na tonu, razboritosti u svakom javnom nastupu kada komunicira stavove zajednice'.

'Kod vođa vjerskih zajednica to je jako bitna stvar, to je uvijek osjetljiv posao, a u vremenu koje se odvija oko nas i kudikamo više', dodao je.

'U nekim napetim trenucima kojih je bilo i kojih će možda još biti, u odnosu sa nekim susjednim državama - jer neke stvari moramo pošteno riješiti - sa svoje strane pazit ću na to da biram riječi na način na koji vi to radite', poručio je predsjednik Milanović.

Na svečanosti su nazočili i predstavnici Turske i Katra.