O prosvjedu dostavljača Wolta oglasili se iz Ministarstva rada: 'Uvodimo novi sustav i red u digitalni svijet rada'

Dio Zakona o radu koji se odnosi na rad preko digitalnih platformi stupa na snagu 1. siječnja, a želi se elektroničkom evidencijom pratiti taj rad te osigurati bolju radnu i socijalnu sigurnost radnika, poručili su iz Ministarstva rada, reagirajući na prosvjed dostavljača Wolta

Referirajući se na tvrdnju prosvjednika da neće moći raditi duže od 40 sati tjedno, Opalić kaže da je Zakon o radu sada decidirano rekao da se radi o radnom odnosu i da te osobe imaju status radnika. Poslodavac može biti ili digitalna radna platforma ili agregator, s tim da te osobe mogu raditi kao samozaposlene osobe ili izravno putem platforme ili posredno preko agregatora. 'Kako će se koja platforma postaviti prema svojim partnerima, to je poslovna odluka svake platforme', kaže Opalić.

Što se tiče radnog vremena, rekao je da ako će dostavljač koji radi putem digitalne radne platforme sad definitivno imati status radnika, onda će se sva ograničenja propisana Zakonom o radu i Direktivom o radnom vremenu EU, primjenjivati i na njega.

Opalić: Samo smo uredili sustav

Opalić kaže da su samo uredili sustav da se točno zna koji su odnosi između digitalne radne platforme i posrednika, odnosno agregatora preko kojega mogu raditi ili radnici u radnom odnosu ili samozaposlene osobe.

'Kako se radi o virtualnom digitalnom svijetu rada, moramo razviti digitalne virtualne alate praćenja toga rada. To će od 1. siječnja sljedeće godine izgledati tako da će Ministarstvo rada, a posredno i Državni inspektorat, inspekcije rada i nadzor Porezne uprave znati u svakom trenutku tko radi, za koga radi, koliko zaradi, kolika je ta naknada i je li to isplaćeno radniku', objasnio je. Istaknuo je i da će svi ti radnici imati sva prava kao i ostali radnici: prava na godišnji odmor i bolovanje, a što do sada nije bio slučaj.