Jesu li se HDZ i DP već dogovorili? 'Čak i da se dogodio najnevjerojatniji scenarij...'

'S jedne strane imamo HDZ koji razgovara sa zastupnicima nacionalnih manjina i s Domovinskim pokretom, a s druge strane tu je Domovinski pokret koji razgovara s HDZ-om, ali i sa svim drugim strankama', rekao je Jugo. 'Čak i da se dogodio najnevjerojatniji scenarij, da su se dogovorili oko svega, prvi ili drugi dan, sigurno ne bi to tako objavili i zapravo dezavuirali sve ono što su propagirali u izbornoj kampanji. Vidimo iz dana u dan da se stavovi postepeno približavaju. Pitanje je hoće li to biti ovaj tjedan ili idući', kazao je Jugo i dodao da svi akteri iz ove perspektive djeluju mirno, samouvjereno i staloženo, osim onih koji su i do sada bili u oporbi i za koje je, kako kaže, vrlo neizgledno da će sudjelovati u sastavljanju parlamentarne većine.