Puljak o pregovorima s DP-om: Osjetila sam njihovu iskrenu zainteresiranost

'Danas smo na sastanku u ime koalicije ponovili koja je opcija za nas realna, a to su svi oni koji su u predizbornoj kampanji, a i prije izbora bili opozicija i u prošlom sazivu Sabora govorili da ih zanima borba protiv korupcije. Dakle, u Saboru bi se mogla formirati jedna antikorupcijska platforma, onda bi se mogao konstituirati Sabor do roka koji je 19. svibnja i donijeti one hitne stvari, a to je smjena Turudića, Lex AP i potaknuti razgovore o izbornom zakonu. Dakle neke hitne stvari koje se mogu donijeti da se zaustavi ova korupcijska spirala u koju je HDZ upao. Danas je to još jednom prezentirano predstavnicima DP-a i nisu imali nikakvih primjedbi', rekla je Puljak za RTL.

Nije, kaže, stekla dojam da oni ne žele biti ni u saborskoj većini s Možemo.