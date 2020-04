Drugi dan od popuštanja mjera, život se polako vraća u normalu. No, to je daleko od onih prizora prije epidemije. Ulice Zagreba su živnule, no uz koronavirus tu su i dalje prisutne posljedice potresa. Riječki Korzo prepun je ljudi, dok su s druge strane ulice Poreča i Dubrovnika gotovo puste