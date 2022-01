Novi Zeland odgovara trudnoj reporterki kojoj su pomogli talibani

Novi Zeland brani svoje granične kontrole nakon što je trudna novinarka rekla da se morala obratiti talibanima za pomoć pošto se nije mogla vratiti kući

U kolumni napisanoj za list New Zealand Herald , Bellis je rekla da je novozelandska vlada prošli tjedan odbila njezin zahtjev za povratak kući radi porođaja.

Budući da postoji velika potražnja za takvim objektima i ograničen broj mjesta, mnogi Novozelanđani koji su se željeli vratiti zapravo to nisu mogli. Novinarka Bellis je usporedila to iskustvo s načinom na koji su se prema njoj ponašali talibani, koje je kontaktirala kako bi pitala bi li bila dobrodošla u Afganistan kao neudana trudnica. Bellis i njezin partner, belgijski fotoreporter, prošle su godine bili u Afganistanu gdje su pratili povlačenje američkih snaga, i to je bilo jedino mjesto za koje su ona i njezin partner imali vize.

"Možete doći i nećete imati problema. Samo recite ljudima da ste u braku i ako eskalira, nazovite nas", citirala je Bellis odgovor neimenovanih dužnosnika na njezin zahtjev.

"Kada vam talibani - trudnoj, neudanoj ženi - ponude sigurno utočište, znate da je vaša situacija zamršena", napisala je. Nije jasno što se događa nevjenčanim, trudnicama u Afganistanu. Međutim, Afganistanke samohrane majke rekle su da ih talibanski dužnosnici često maltretiraju, provode pritisak da se odreknu svoje djece i da im se ugrožavaju skrbnička prava.

Reakcije na kolumnu

Otkako je Bellisino pismo objavljeno, pojavili su se pozivi novozelandskim vlastima da prilagode kriterije za dodjelu hitne karantene kako bi se posebno pobrinuli za trudnice. Ministar zadužen za covid-19 Chris Hipkins branio je politiku rekavši da je sustav "iznimno dobro poslužio Novom Zelandu, spasio živote i prijeme u bolnice te spriječio da naš zdravstveni sustav bude zatrpan". Rekao je da postoji mjesto za "ljude s posebnim okolnostima" poput Charlotte Bellis.

Međutim, dodao je da su dužnosnici Novog Zelanda pozvali Bellis da ponovno podnese zahtjev za vizu u posebnoj kategoriji za hitne slučajeve. Priča Charlotte Bellis izazvala je i kritike promatrača, boraca za prava i samih Afganistanaca. Njezina priča ponovno je usmjerila pažnju na stroge novozelandske granične mjere uvedene kako bi se spriječio koronavirus. Drugi su osporavali njezin privilegirani odnos s talibanima. Talibani su redovito kritizirani zbog brutalnog ograničavanja prava žena - i to zbog uhićenja, mučenja, pa čak i ubojstava aktivistica.