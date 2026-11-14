Tri zemlje razvijaju borbeni avion budućnosti, sada im se želi pridružiti i Njemačka

Vlada u priopćenju ističe da je izvještaj Financial Timesa, u kojemu se navodi na pomisao da se Italija protivi ulasku Njemačke "u potpunosti obmanjujuć" te da ne odražava dugogodišnje stajalište Rima.

Italija je istaknula i da je oduvijek bila spremna prihvatiti Njemačku u GCAP te kako je predložila da se Berlin u početku uključi isključivo u svojstvu promatrača da bi se olakšala razmjena informacija i ubrzao put prema punopravnom članstvu.

Rim je pojasnio da je svrha takvog prijedloga ubrzati uključenje Njemačke uz istodobno očuvanje vremenskog okvira i napredovanja programa, a ne ograničiti buduću ulogu Berlina.

Svoje stajalište Italija je ponovila na videokonferenciji nedavno održanoj u sklopu GCAP-a, u kojoj su sudjelovale tri partnerske zemlje, stoji u u priopćenju te se dodaje da na sudjelovanje Njemačke gledaju kao na "pozitivnu priliku".

GCAP okuplja Italiju, Ujedinjeno Kraljevstvo i Japan, a cilj im je razvoj borbenog zrakoplova sljedeće generacije do 2035. godine, pri čemu industrijske aktivnosti predvode tvrtke Leonardo, BAE Systems i japanski Mitsubishi Heavy Industries.