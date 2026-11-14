Tri zemlje razvijaju borbeni avion budućnosti, sada im se želi pridružiti i Njemačka

Italija je u subotu objavila da u potpunosti podržava sudjelovanje Njemačke u programu Global Combat Air Programme (GCAP), čiji je cilj razvoj borbenog zrakoplova sljedeće generacije te je pritom odbacila medijske napise po kojima je Rim pokušao spriječiti Berlin da mu se pridruži
Vlada u priopćenju ističe da je izvještaj Financial Timesa, u kojemu se navodi na pomisao da se Italija protivi ulasku Njemačke "u potpunosti obmanjujuć" te da ne odražava dugogodišnje stajalište Rima.
Italija je istaknula i da je oduvijek bila spremna prihvatiti Njemačku u GCAP te kako je predložila da se Berlin u početku uključi isključivo u svojstvu promatrača da bi se olakšala razmjena informacija i ubrzao put prema punopravnom članstvu.
Rim je pojasnio da je svrha takvog prijedloga ubrzati uključenje Njemačke uz istodobno očuvanje vremenskog okvira i napredovanja programa, a ne ograničiti buduću ulogu Berlina.
Svoje stajalište Italija je ponovila na videokonferenciji nedavno održanoj u sklopu GCAP-a, u kojoj su sudjelovale tri partnerske zemlje, stoji u u priopćenju te se dodaje da na sudjelovanje Njemačke gledaju kao na "pozitivnu priliku".
GCAP okuplja Italiju, Ujedinjeno Kraljevstvo i Japan, a cilj im je razvoj borbenog zrakoplova sljedeće generacije do 2035. godine, pri čemu industrijske aktivnosti predvode tvrtke Leonardo, BAE Systems i japanski Mitsubishi Heavy Industries.