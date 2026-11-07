Manje ljudi, puno policije: Rasplinjuju li se prosvjedi u Francuskoj?

Nove demonstracije organizirane "protiv visokih troškova života i u znak potpore mladima", po brojnosti sudionika manje od prethodnih, održane su u subotu poslijepodne u francuskim gradovima četvrti vikend zaredom, a započele su mirno i uz jake mjere sigurnosti.
Vlasti su odlučne u nakani da izbjegnu ponavljanje nereda i pljački, s obzirom na to da su prosvjede održane 17. listopada obilježili nasilje, vandalizam i podmetanje požara.
Ne računajući središte mobilizacije, u 68 prosvjeda do ranog poslijepodneva sudjelovalo je oko 7000 ljudi, što je "znatan pad" po brojnosti, objavili su izvori bliski ministru unutarnjih poslova.
Svrha posljednjega dana mobilizacije, nakon velikih sindikalnih demonstracija u četvrtak je održati pritisak prije konferencije koju je vlada sazvala za ponedjeljak. Ujutro bi se trebali sastati poslodavci i predstavnici sindikata, a poslijepodne bi se trebali održati sastanci sa srednjoškolskim i sveučilišnim studentskim organizacijama.
Manje od šest mjeseci prije održavanja predsjedničkih izbora, na kojima je favorit krajnje desno orijentirana kandidatkinja Marine Le Pen, vlada Sébastiena Lecornua nema većinu u Nacionalnoj skupštini, a administracija Emmanuela Macrona našla se novoj krizi koju kandidat radikalne ljevice Jean-Luc Mélenchon kani iskoristiti. Ankete predviđaju da će Mélenchon uspjeti ući u drugi krug.
Kriza je započela u rujnu studentskim pokretom. Učenici i studenti tada su prosvjedovali protiv propadanja nacionalnog obrazovnog sustava, no uskoro su im se pridružili svi oni koji su nezadovoljni sve većim troškovima života i protivnici politike Emmanuela Macrona. On će u svibnju napustiti dosadašnju predsjedničku funkciju nakon 10 godina na vlasti.
U pismu poslanom u petak socijalnim partnerima Sébastien Lecornu im je poručio da je "čuo njihova očekivanja koja se odnose na plaće i kupovnu moć", ali da zamjećuje i "zabrinutost" poslodavaca. Socijalni dijalog "omogućit će predstavljanje konkretnih odgovora na očekivanja francuskog naroda", rekao je.