Manje ljudi, puno policije: Rasplinjuju li se prosvjedi u Francuskoj?

Vlasti su odlučne u nakani da izbjegnu ponavljanje nereda i pljački, s obzirom na to da su prosvjede održane 17. listopada obilježili nasilje, vandalizam i podmetanje požara.

Svrha posljednjega dana mobilizacije, nakon velikih sindikalnih demonstracija u četvrtak je održati pritisak prije konferencije koju je vlada sazvala za ponedjeljak. Ujutro bi se trebali sastati poslodavci i predstavnici sindikata, a poslijepodne bi se trebali održati sastanci sa srednjoškolskim i sveučilišnim studentskim organizacijama.

Ne računajući središte mobilizacije, u 68 prosvjeda do ranog poslijepodneva sudjelovalo je oko 7000 ljudi, što je "znatan pad" po brojnosti, objavili su izvori bliski ministru unutarnjih poslova.

Manje od šest mjeseci prije održavanja predsjedničkih izbora, na kojima je favorit krajnje desno orijentirana kandidatkinja Marine Le Pen, vlada Sébastiena Lecornua nema većinu u Nacionalnoj skupštini, a administracija Emmanuela Macrona našla se novoj krizi koju kandidat radikalne ljevice Jean-Luc Mélenchon kani iskoristiti. Ankete predviđaju da će Mélenchon uspjeti ući u drugi krug.

Kriza je započela u rujnu studentskim pokretom. Učenici i studenti tada su prosvjedovali protiv propadanja nacionalnog obrazovnog sustava, no uskoro su im se pridružili svi oni koji su nezadovoljni sve većim troškovima života i protivnici politike Emmanuela Macrona. On će u svibnju napustiti dosadašnju predsjedničku funkciju nakon 10 godina na vlasti.

U pismu poslanom u petak socijalnim partnerima Sébastien Lecornu im je poručio da je "čuo njihova očekivanja koja se odnose na plaće i kupovnu moć", ali da zamjećuje i "zabrinutost" poslodavaca. Socijalni dijalog "omogućit će predstavljanje konkretnih odgovora na očekivanja francuskog naroda", rekao je.