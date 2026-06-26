Novi trgovinski sukob na pomolu? EU odgovara na Trumpovu prijetnju carinama

Američki predsjednik Trump je u petak zaprijetio uvesti 100-postotne carine na svu robu iz zemalja koje američkim tvrtkama uvedu porez na digitalne usluge.

“Svi porezi su po svojoj prirodi nediskriminirajući i primjenjuju se jednako na sve velike tvrtke, bez obzira na njihovo podrijetlo. Jednostrane mjere usmjerene na takve legitimne politike su neopravdane. Ako se provedu, EU će brzo i odlučno reagirati kako bi obranio svoja prava i regulatornu autonomiju”, rekao je glasnogovornik Komisije.

"Brojne europske zemlje raspravljaju trenutačno o uvođenju poreza na digitalne usluge za američke kompanije", napisao je Trump u objavi na svojoj društvenoj mreži Truth Social.

"Neke od tih zemalja su zaista blizu tome da to učine", dodao je.

"Neka ovo priopćenje posluži kao najava da će se svaka zemlja koja uvede takav porez odmah suočiti sa 100-postotnim carinama na svu robu poslanu u Sjedinjene Američke Države".

Komisija ističe da EU i njegove članice imaju suvereno pravo regulirati gospodarske aktivnosti na svom teritoriju, u skladu sa svojim demokratskim vrijednostima i međunarodnim obvezama.

Glasnogovornik Komisije je rekao da je Europska unija “dosljedno podržavala globalno rješenje za pravedno oporezivanje digitalnog gospodarstva, u skladu sa zaključcima ministara financija G7. To ostaje naš preferirani put i spremni smo konstruktivno surađivati kako bismo to postigli”.