Novi soj B.1.526 brzo se širi i nosi mutaciju koja može oslabiti učinkovitost cjepiva

Bidenova administracija uzima pojavu novoga soja koronavirusa u New Yorku “vrlo ozbiljno", rekao je u ponedjeljak glavni medicinski savjetnik Bijele kuće dr. Anthony Fauci govoreći o varijanti koja je otkrivena i u Hrvatskoj

Novi soj, koji stručnjaci zovu B.1.526, jako se brzo širi New Yorkom i nosi mutaciju koja može oslabiti učinkovitost cjepiva, piše The New York Times.

Fauci je rekao da ga treba "držati na oku", uključujući mogućnost da je virus u stanju zaobići zaštitu koju pružaju cjepiva i liječenje antitijelima.

“Uzimamo njujorški soj 526 vrlo ozbiljno", izjavio je Fauci na briefingu za novinare u Bijeloj kući.