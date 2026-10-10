CEMETARA NEXE

Novi prosvjed u Našicama protiv gospićkog otpada: Već im stiglo četiri kamiona

I.K./Hina

10.10.2026 u 12:00

Raniji prosvjed protiv otpada u Našicama
Raniji prosvjed protiv otpada u Našicama Izvor: Pixsell / Autor: David Jerkovic/PIXSELL
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Građani Našica, koji se protive spaljivanju neopasnog otpada iz Gospića u našičkoj cementari tvrtke "Nexe" u subotu su, nakon 19. rujna, ponovno prosvjedovali u središtu grada, a prema podatcima Gradske uprave iz Gospića su na oporabu u cementaru do sada stigla četiri kamiona s tim otpadom.

Na prosvjedu se, po procjenama medija, okupilo 100-tinjak građana, koji su nosili transparente s natpisima "Ovo je kap koja je prelila čašu", "Izdajice naroda - prodali vragu duše", "Zovete to alternativnim gorivom, a mi to zovemo ekocidom" te skandirali "dosta je".

Organizator prosvjeda Branislav Vukobratović ponovio je kako se protive spaljivanju otpada iz Gospića, ali i bilo kakvog drugog otpada u našičkoj cementari.

Ustvrdio je kako je u Našicama, nakon odluke Vlade o spaljivanju toga otpada u cementari "smrad postao puno gori nego do sada", a da se po vozilima pojavila mikroprašina, koju bi trebalo ispitati u neovisnim laboratorijima.

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Kamioni će normalno prolaziti

Pozvao je građane da organiziraju dežurstva pred cementarom tvrtke "Nexe" kako bi se onemogućio dolazak kamiona koji dovoze otpad, jer ne žele da ovaj kraj bude spalionica tuđeg otpada.

Kamioni koji prevoze cement normalno će prolaziti, jer želimo da naša cementara radi i proizvodi cement, a nadležni neka naprave spalionice i neka tamo spaljuju što hoće, dodao je Vukobratović.

Poručio je kako prosvjednici nisu protiv našičke cementare, već protiv onih koji su bez natječaja odlučili da se taj otpad ovdje mora spaliti. Razočaran je i nedavnim odlukama Županijske skupštine kada je HDZ odbio prijedloge oporbe o zbrinjavanju otpada iz Gospića, te tako, kaže, "dao zeleno svjetlo za spaljivanje otpada u našičkoj cementari".

Cementara Nexe
Cementara Nexe Izvor: Cropix / Autor: Darko Tomas / CROPIX

Gradonačenik podržava građane ali...

Gradonačelnik Našica Krešimir Kašuba izjavio je novinarima kako je oporaba otpada iz Gospića počela prije dva tjedna, da su do sada na oporabu u cementaru tvrtke "Nexe" stigla četiri kamiona s neopasnim otpadom iz Gospića, a očekuju se još tri kamiona.

Ističe kako cementara "Nexe" posjeduje svu potrebnu dokumentaciju za oporabu neopasnog otpada te da su cementare jedine koje mogu ekološki prihvatljivo zbrinuti takav otpad. Pojašnjava kako se otpad spaljuje na temperaturi od 1.450 stupnjeva, a ostatak u obliku pepela integrira se u klinker i tako se neutralizira.

Ponovio je kako podržava pravo građana da izraze svoje mišljenje i zabrinutost, ali da mjerne stanice postavljene u gradu pokazuju da je kvaliteta zraka u Našicama zadovoljavajuća.

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