Javio se Grbin oko požara u Puli: Otkrio kakva je kvaliteta zraka

"Što se tiče utjecaja na zdravlje Grad je nakon izbijanja požara pozvao stanovnike područja mjesnih odbora Šijana, Veli Vrh i Štinjan da ostanu u kućama te prozore drže zatvorenima, no opasnost je sada prestala te je iz Nastavnog zavoda za javno zdravka potvrđeno da nije došlo do takvih onečišćenja zraka koja bi utjecali na zdravlje", rekao je Grbin u izjavi za Hinu.

Dodao je kako se još uvijek ne može govoriti o uzrocima požara već da treba pričekati rezultate istrage koju provodi policija.

"Zabrinjavajuće je što smo u nekoliko zadnjih tjedana bili svjedoci požarima na Kukuljanovu u Rijeci, u Galižani kraj Pule i sada u Metisu. Pozivam nadležne institucije odnosno policiju i inspektorat da utvrde i očituju se je li postoji poveznica tih požara. U danima koji su pred nama razgovarat ću s čelnim ljudima Metisa oko stanja sigurnosti na ovom pogonu jer to nije prvi put da je izbio požar na ovom području", naglasio je gradonačelnik Grbin. Zahvalio je svim vatrogascima na angažmanu u sudjelovanju gašenja požara.