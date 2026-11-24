Trasa mosta, prema njegovim riječima, udaljena je od pet do 30 metara od rekreacijske staze na kojoj ljudi vježbaju, trče i na kojoj se održavaju međunarodni maratoni, a pokret upozorava da bi mostom prometovalo od 40.000 do 60.000 vozila dnevno.

" Mi nismo protiv mosta. Dapače, svjesni smo činjenice i potrebe Zagreba za novim prometnim povezivanjem zapada i juga Grada Zagreba i to podržavamo, ali ne na uštrb i ne na štetu ekoloških, sportskih i svih drugih čimbenika ", rekao je novinarima ispred Gradske uprave Ivo Martinović, jedan od koordinatora pokreta.

Takvo prometno rješenje, kako navode, moglo bi značiti dodatno onečišćenje zraka, povećanje temperature i buke, svjetlosno onečišćenje te rizik od onečišćenja jezerskih i podzemnih voda oborinskim otjecanjem s prometnih površina.

"Alternativnih rješenja za most u zapadnom dijelu Zagreba postoji, ali alternativa za Jarun ne postoji", poručio je Martinović.

Od Grada traže neovisnu analizu svih mogućnosti i objavu stručnih podloga, ako uopće postoje, na temelju kojih je odabrana lokacija mosta uz jezero. Traže i da se buduće studije utjecaja na okoliš objave na gradskim mrežnim stranicama najmanje dva mjeseca prije nego što se upute Ministarstvu zaštite okoliša i zelene tranzicije, kako bi se provela javna rasprava, te da Grad do konačne odluke ne poduzima korake koji bi otežali izbor drugog rješenja.

U dopisu Gradu traže pisano očitovanje u roku od 30 dana.

Od zone bez automobila do mosta uz jezero

Natan Sudec, također jedan od koordinatora pokreta, podsjetio je da su najviši predstavnici gradske uprave od 2021. do 2023. javno sumnjali u održivost trase iz starog urbanističkog plana, nastalog prije više od 50 godina, jer danas prolazi preblizu jezeru i naseljima. Gradska je vlast, dodao je, 2024. na Dan planeta Zemlje prostor oko jezera pretvorila u zonu bez automobila.

Dodao je da je Grad Zagreb prije dvije godine, neposredno pred izbore, taj plan isticao kao neodrživo rješenje, a danas se, kaže, toga odriču. "Zato nam se danas postavlja logično pitanje što se je to dogodilo da Grad Zagreb potpuno oprečno postupa kada je u pitanju Jarun i njegova zaštita", dodao je.

Ovo nije stranačko pitanje, niti pitanje dnevne politike, ovo je pitanje odgovornosti prema budućim generacijama, poručio je Sudec.

I Maritnović je istaknuo nedosljednost gradske vlasti, napomenuvši da su među članovima pokreta i simpatizeri i glasači stranke Možemo!. "Mi nismo politička stranka, nismo došli ovdje rušiti legalno izabranu gradsku vlast, ali ih pozivamo i prozivamo na odgovorno ponašanje prema Gradu Zagrebu i javnom dobru", rekao je.

Online peticiju potpisalo je nekoliko tisuća ljudi, a više od 60 posto potpisnika, prema njegovim riječima, živi izvan Trešnjevke i Juga. Ako ih Grad ne bude htio saslušati, ne isključuju prosvjede.

Član pokreta Robert Schwarz upozorio je da je Jarun važno stanište za 130 vrsta ptica, mjesto za odmor tijekom seobe, zimovalište i gniježđenje. Zatražio je neovisno ornitološko istraživanje prije gradnje. "To što Jarun nije proglašen posebnim ornitološkim rezervatom ne znači da nema veliku ekološku vrijednost", rekao je.