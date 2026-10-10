ministar prometa

Butković nakon što je vlak kod Rijeke završio u provaliji: Pruga nije uzrok

V. B.

10.10.2026 u 11:43

Pruga nije uzrok nesreće, ministar Butković
Pruga nije uzrok nesreće, ministar Butković Izvor: Pixsell / Autor: Dusko Jaramaz/PIXSELL/screenshot
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Oleg Butkov, ministar mora, prometa i infrastrukture izjavio je nakon željezničke nesreće u Meji da prema dosadašnjim informacijama uzrok nije stanje pruge

Rekao je da je pruga ispravna za prometovanje te da se zasad razmatraju tehnički kvar ili ljudska pogreška.

Butković je ubrzo nakon nesreće dobio izvješće Agencije za sigurnost željezničkog prometa. Za Novi list rekao je da će točan uzrok biti poznat tek nakon daljnje istrage. 'To će se naknadno utvrditi. Čekamo daljnje informacije', rekao je Butković.

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Podsjetimo, jedanaest vagona teretnog vlaka, prijevoznika Transagent, koji je prevozio žitarice iskliznulo je u subotu ujutro iz tračnica na ulazu u kolodvor Meja u okolici Rijeke, pri čemu je nastala velika materijalna šteta, a ozlijeđenih nema. Strojovođa je prije iskliznuća obavijestio dispečera da su mu otkazale kočnice i da ne može zaustaviti vlak

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