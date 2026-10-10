Butković nakon što je vlak kod Rijeke završio u provaliji: Pruga nije uzrok

Rekao je da je pruga ispravna za prometovanje te da se zasad razmatraju tehnički kvar ili ljudska pogreška.

Butković je ubrzo nakon nesreće dobio izvješće Agencije za sigurnost željezničkog prometa. Za Novi list rekao je da će točan uzrok biti poznat tek nakon daljnje istrage. 'To će se naknadno utvrditi. Čekamo daljnje informacije', rekao je Butković.