Nakon višemjesečnih problema s preuzimanjem, M SAN EKO ponovno prikuplja kategorije koje neko vrijeme nije mogao preuzimati, a EE otpad ponovno zaprimaju i reciklažna dvorišta . Iz M SAN EKO-a potvrdili su za Dnevnik.hr da ponovno preuzimaju televizore, monitore i druge zaslone površine veće od 100 četvornih centimetara, fotonaponske ploče, e-cigarete, žarulje te manju informatičku i telekomunikacijsku opremu. Građani zahtjev mogu poslati putem web obrasca M SAN EKO-a, a mogu se prijaviti i za preuzimanje težeg otpada na kućnoj adresi.

Problemi s prikupljanjem nisu se odnosili samo na Zagreb. Iz M SAN EKO-a navode da je na nacionalnoj razini došlo do poremećaja u sustavu gospodarenja EE otpadom, zbog čega su se nakupile veće količine, a povećao se i broj zahtjeva za njegovim preuzimanjem. To je, prema objašnjenju tvrtke, opteretilo logistički i skladišni sustav. M SAN EKO i Fond za zaštitu okoliša sklopili su ugovor o prikupljanju i obradi EE otpada koji je stupio na snagu u veljači ove godine.

Reciklažna dvorišta ponovno primaju sve kategorije

Zastoji su se odrazili i na rad zagrebačkih reciklažnih dvorišta. Čistoća je još prošle godine privremeno obustavila zaprimanje dijela EE otpada jer nisu bili osigurani redovito preuzimanje i odvoženje sakupljenog otpada. Građani su u dvorištima mjesečno predavali oko 80 tona malih kućanskih aparata i elektroničke opreme, a iz zagrebačkog komunalnog poduzeća upozoravali su da ne mogu sami ugovarati oporabu posebnih kategorija otpada.

Početkom studenoga Čistoća je objavila da ponovno može zaprimati sve kategorije EE otpada. Među vrstama koje se ranije nisu mogle predavati bili su televizori, laptopi, monitori, žarulje i telekomunikacijska oprema. Ipak, kapaciteti pojedinih dvorišta ovise o tome koliko se često otpad odvozi, pa su mogući kratkotrajni zastoji. Zato se građanima savjetuje da prije odlaska provjere može li odabrano reciklažno dvorište taj dan zaprimiti njihov otpad.

Stari uređaj može se predati i u trgovini

Reciklažna dvorišta i ovlašteni sakupljači nisu jedine mogućnosti. Kada kupuju novi električni ili elektronički uređaj, građani prodavatelju mogu predati stari uređaj iste vrste prema sustavu 'jedan za jedan'. Veće trgovine koje prodaju elektroničku opremu obvezne su bez naknade preuzimati i male uređaje do 25 centimetara, bez obveze kupnje.

Ako ukupna masa EE otpada prelazi 30 kilograma, građani mogu kontaktirati sa sakupljačem radi besplatnog preuzimanja na adresi. Prema informacijama na portalu gov.hr, sakupljač je dužan preuzeti takav otpad u roku od 20 dana.

Električni i elektronički otpad treba predati odvojeno od ostalog otpada i u cijelosti, bez prethodnog rastavljanja radi vađenja dijelova. Povratak mogućnosti predaje televizora, monitora i ostalih uređaja olakšat će njihovo propisno zbrinjavanje, no građanima će i dalje biti korisno provjeriti uvjete i trenutačne kapacitete prije odlaska.