U priopćenju navode da se na oglas za imenovanje osobe koja će ministru pružati podršku prijavilo devet kandidata koji su ispunjavali uvjete. Ministarstvo je objavilo samo njihove inicijale, a na službeni razgovor pozvalo ih je 11. studenoga. Anušić je odluku o imenovanju potpisao devet dana nakon razgovora.

Mikulandra je potpredsjednica županijske Mladeži HDZ-a i članica Savjeta mladih Šibensko-kninske županije. Ove je godine diplomirala politologiju na Fakultetu političkih znanosti u Zagrebu, a diplomski rad napisala je na temu 'Transformacija stranačkog vodstva u suvremenim demokracijama: između krize reprezentacije i uspona populizma'.

'Sukladno Zakonu o sustavu državne uprave, jedini propisani uvjet tog Oglasa je završen diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij, razina 7.1. sv ili 7.1. st HKO-a iz znanstvenog područja društvenih znanosti, što Nina Mikulandra zadovoljava. Na održanom intervjuu po raspisanom oglasu, na kojem su se utvrđivale kompetencije, razlozi i motivacija kandidata, pokazala se kao najbolja kandidatkinja', stoji u priopćenju koje prenosi Dnevnik.hr.

Iz MORH-a navode i da je Mikulandra magistrirala politologiju s najvećom pohvalom summa cum laude te da je tijekom studija dobila dvije dekanove nagrade kao najbolja studentica diplomskog studija Politologije u akademskoj godini 2025./2026. te kao najbolja studentica četvrte godine prijediplomskog studija u akademskoj godini 2024./2025. U oba je slučaja imala prosjek ocjena 5,00.

Upisala je i poslijediplomski specijalistički studij Sigurnosna politika Republike Hrvatske. Prema MORH-u, njezini će se poslovi odnositi na podršku ministru i pomoć u provedbi utvrđene politike Vlade.

Plaća i radni status

Posebna savjetnica zaposlena je na određeno vrijeme, najdulje do isteka mandata ministra. Iz MORH-a naglašavaju da nije državna službenica te da ne obavlja poslove iz djelokruga Ministarstva obrane.

Osnovna bruto plaća radnog mjesta iznosi 2794,50 eura, uz dodatak od 0,5 posto za svaku navršenu godinu radnog staža. Prema izračunu navedenom u objavljenim informacijama, neto plaća bila bi joj oko 1850 eura ako joj je prebivalište u Zagrebu, odnosno oko 1910 eura ako ostane prijavljena u Šibeniku. Ugovorom joj je osigurano i pravo povratka na radno mjesto kod poslodavca kod kojeg je ranije bila zaposlena na neodređeno vrijeme.

MORH je pojasnio da radno mjesto, koeficijent, platni razred i uvjete za raspored propisuje uredba, a posebnog savjetnika na temelju provedenog oglasa odlukom imenuje ministar.