Novi europski plan za migracije dobio odbijenicu u Splitu: ‘Hrvatska nije za to’

Istaknuo je da su upravo mediteranske zemlje EU na najvećem udaru migracija sa Sredozemlja, no dodao je kako bi upravo zbog toga zajednička migracijska politika mogla biti ključna.

U intervjuu za HRT , premijer Plenković dotaknuo se jedne od gorućih europskih tema, koja je dodatno dobila na važnosti nakon događaja u španjolskoj Ceuti - migracijama i migrantskoj politici.

'Mi moramo ovaj problem rješavati zajedno. Postoji nekoliko migracijskih pravaca: zapadno-mediteranski pravac, to je Ceuta, i ovo što se događalo u Španjolskoj prije nekoliko tjedana. Zatim srednjemediteranski pravac, gdje je Italija na najvećem udaru, a potom i istočnomediteranski pravac, preko Turske, Grčke, Bugarske, kroz jugoistok Europe. Dio toga dolazi tom zapadnobalkanskom rutom i do Hrvatske', istaknuo je premijer.

Na problem ilegalnih migracija upozorio je i slovenski premijer Janez Janša. 'Očito je da imamo probleme s prolascima kroz Sarajevo i Beograd i da se nastavlja ta balkanska ruta', rekao je Janša.

Plenković se posebno zahvalio hrvatskim policajcima koji čuvaju granicu, ne samo Hrvatske već i EU. Istaknuo je kako je posljednjih godina puno uloženo u tehničku opremu što čini nadzor granice sve boljim.

No, naglasio je kako u nekim zemljama postoje očiti problemi s nezakonitim migrantima, što utječe i na sigurnosnu situaciju, ali i opću klimu u društvu.

'Niti jedan drugi događaj kao što je migracijska kriza 2015. i 2016. godine nije utjecao na promjenu političkog pejzaža u mnogim, a osobito najvećim, članicama Europske unije. To se vidi sa svakim novim izborima', istaknuo je Plenković.

Osjetljivo pitanje migrantskih centara

Još jedno osjetljivo pitanje vezano uz migracije su i migrantski centri. Dok Europska komisija razmatra ideju gradnje migrantskih centara u trećim zemljama, Hrvatska baš i nije zagovornik te ideje.

'Hrvatska nije za to. Mi ni u kojem slučaju nećemo prihvatiti da bilo kakav centar tog tipa bude u Hrvatskoj. Ono što mi činimo je da poštujemo europska pravila, štitimo našu granicu, štitimo vanjsku granicu Europske unije, štitimo schengensku granicu i nastojimo suzbiti broj nezakonitih migracija', rekao je Plenković.

Dodao je kako takav stav dijele i druge zemlje članice.

'Svi žele da se što manje nezakonitih migranata nađe na teritoriju Europske unije jer to onda državama članicama predstavlja krupan, ne samo financijski i socijalni trošak, nego objektivno gledajući i jedan sigurnosni problem. Tako da mi nismo za takve centre. U Hrvatskoj ih neće biti, to naša vlada sigurno ne bi nikad podržala', naglasio je premijer u intervjuu za HRT.