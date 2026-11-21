Nakon stažiranja napustila je državno zdravstvo jer je, kaže, ondje nedostajalo empatije. Danas radi u privatnom zdravstvu, gdje joj se pacijentice žale da u državnim bolnicama teško dolaze do termina i da ni žene oboljele od raka ne dobivaju potrebna objašnjenja.

Kako je ispričala Indexu , nedavno ju je nazvao otac koji je tražio pomoć za kćer s postporođajnom depresijom. Uputila ga je u hitnu psihijatrijsku ambulantu KBC-a Zagreb, koja radi 24 sata i prima pacijente bez uputnice. ‘To su situacije u kojima treba reagirati odmah’, rekla je Paula.

Odgovornost vidi u Ministarstvu zdravstva

Paula smatra da Ministarstvo zdravstva prebacuje odgovornost na Grad Zagreb, iako bi trebalo nadzirati rad bolnica bez obzira na to tko njima upravlja. Na pitanje je li Perišev slučaj iznimka odgovorila je da sumnja u to.

'Imam osjećaj da se to događalo puno puta, samo je jako dobro zataškano jer liječnici svi sebi drže leđa. Kada se nešto dogodi, u većini slučajeva ispadne da je kriva medicinska sestra, čak i kada nije. Međutim, liječnici su ti koji su glavni na odjelu i koji donose odluke, a sestra ništa ne smije napraviti bez njihova odobrenja', rekla je.

Sumnja da liječnici međusobno prikrivaju propuste, dok odgovornost često snose medicinske sestre iako odluke na odjelu donose liječnici. Smatra i da je dežurna liječnica u Periševu slučaju trebala reagirati drukčije.

Istraga obuhvaća osmero zaposlenih

Kristian Josip Periš (32) preminuo je 21. listopada tijekom fizičkog sputavanja u Klinici za psihijatriju Sveti Ivan u zagrebačkom Jankomiru.

Policija je zbog sumnje na teško ubojstvo uhitila četvoricu medicinskih tehničara, a istraga se proširila na još četvero zaposlenih, među kojima su liječnica i dvije medicinske sestre. Zdravstvena inspekcija utvrdila je nepravilnosti u postupanju, nakon čega je ravnateljica bolnice podnijela ostavku.