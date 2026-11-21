Leon Zrnić, odvjetnik i krizmani kum Kristiana Josipa Periša, pozvao je portale i korisnike društvenih mreža da uklone snimku bolničkog videonadzora. Poruku je uputio sa zagrebačkog Trga bana Jelačića, gdje su se tisuće ljudi okupile na komemoraciji koju je organizirala Periševa obitelj.

‘Nema razloga da ta snimka bude dostupna. Svi su vidjeli sve što su trebali vidjeti’, rekao je Zrnić u razgovoru uživo za RTL Danas. Pozvao je sve koji su snimku objavili da je uklone s portala, profila i svih drugih mjesta na kojima su je podijelili jer njezina daljnja dostupnost, smatra, dodatno traumatizira obitelj.

Zrnić je rekao da obitelj ostaje pri svojim zahtjevima i da joj se u vezi s njima još nitko nije javio. Oštro je osudio i uvrede upućene obitelji. One koji je vrijeđaju usporedio je s ljudima koje smatra odgovornima za Kristianovu smrt, rekavši da im pripisuje isti poriv da se iživljavaju nad nemoćnima.

Zagreb: Komemoracija za Kristiana Periša Izvor: Cropix / Autor: Ivana Grgic







+35 Zagreb: Komemoracija za Kristiana Periša Izvor: Cropix / Autor: Ivana Grgic

Komemoracija je održana 21. studenoga, točno mjesec dana nakon što je Periš umro u psihijatrijskoj bolnici Sveti Ivan u Jankomiru. Zrnić je rekao da ga prati cijeli život i da će i dalje pratiti slučaj te biti uz obitelj. U njezino je ime zahvalio svima koji su došli. Odaziv tolikog broja ljudi, kazao je, obitelji je utjeha i pokazuje da među ljudima još ima suosjećanja.

Komemoracija za Kristiana: Mnoštvo jastuka u zraku Izvor: Cropix / Autor: Damjan Tadic







+12 Komemoracija za Kristiana: Mnoštvo jastuka u zraku Izvor: Cropix / Autor: Damjan Tadic