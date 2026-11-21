Trump je spomenuo je strica koji je desetljećima radio na MIT-u, a snimka je zabilježila kako se potpredsjednik JD Vance i državni tajnik Marco Rubio iza njega smiješe i razmjenjuju poglede.

Trump je na konferenciji za novinare govorio o sastanku s kineskim predsjednikom Xi Jinpingom i ruskim predsjednikom Vladimirom Putinom. Dok je objašnjavao zašto tri zemlje imaju odgovornost smanjiti rizik od nuklearnog oružja, spomenuo je člana obitelji koji je radni vijek proveo na Tehnološkom institutu Massachusetts (MIT). Za njega je rekao da ga smatraju najvećim profesorom u povijesti te ustanove, prenosi The Economic Times.

‘Valjda sam genetski blagoslovljen, ali razumijem o čemu je riječ i ta je moć neprihvatljiva’, rekao je Trump. U tom su se trenutku Vance i Rubio nasmiješili i nakratko pogledali jedan drugoga. Snimka njihove reakcije privukla je pozornost na društvenim mrežama, prenosi The Economic Times.

Trump je govorio o svojem stricu Johnu Georgeu Trumpu, fizičaru i inženjeru elektrotehnike koji je desetljećima radio na MIT-u. Američki predsjednik i ranije se pozivao na stričevu akademsku karijeru kada je govorio o vlastitom razumijevanju znanosti i tehnologije. Razgovarali i o Iranu