M.Č. 21.11.2026 u 20:08

Tisuće ljudi okupile su se na zagrebačkom Trgu bana Josipa Jelačića kako bi odale počast Kristianu Josipu Perišu. Na poziv njegove obitelji mnogi su donijeli bijele jastuke, simbol inicijative ‘Nećete nas ugušiti’. Periševa sestra Mihaela kroz suze se prisjetila odrastanja uz brata, a okupljeni su potom pogledali snimku na kojoj Kristian govori o važnosti disanja. Pjevač Marko Kutlić pozvao je građane na minutu šutnje i molitvu te im pročitao govor na zamolbu obitelji. Posebno dirljiv trenutak komemoracije bio je kad su svi bijeli jastuci bili u zraku, podignuti u Kristianovu čast.