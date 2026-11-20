Hrvatska vlada spremna je razgovorati o svim temama, između ostalih i o budućnosti mladih, koji su u petak pozvani na štrajk, u forumima, a ne na ulici, izjavila je ministrica kulture i medija Nina Obuljen Koržinek.
“Voljela bih da se sve teme, ne samo tema budućnosti mladih, rješavaju i raspravljaju u forumima, tamo gdje im je mjesto, a ne na ulici”, rekla je ministrica Obuljen Koržinek koja je u petak sudjelovala na sastanku ministara kulture država članica EU-a.
“Mi sigurno nismo vlada kojoj treba slati poruke kroz bilo kakve prosvjede, mi smo oni koji želimo sa svima razgovarati, a posebno s mladima”, dodala je ministrica.
Rekla je da mladi diljem Europe pokreću pitanja o svojoj budućnosti, da je hrvatska vlada od početka pokazala izniman senzibilitet za mlade.
“Smanjili smo nezaposlenost mladih, omogućili brojne porezne olakšice. Jako angažirano radimo i na temi priuštivog obrazovanja, puno ulažemo u obrazovanje”, rekla je Obuljen Koržinek, dodajući da su vlada i njezini resori otvoreni za dijalog i voljni saslušati dobre i kvalitetne prijedloge.
Bojkot nastave i prosvjedi održavaju se u sklopu međunarodne inicijative International Youth Strike, koja okuplja mlade iz više od 25 europskih zemalja. U Hrvatskoj su okupljanja najavljena u Zagrebu, Osijeku, Puli, Rijeci, Splitu, Zadru, Slavonskom Brodu, Varaždinu, Karlovcu, Pazinu, Velikoj Gorici i Čakovcu, pod sloganom „Za našu budućnost, ne njihove ratove”.
Organizatori traže dostupnije stanovanje, smanjenje životnih troškova, veća ulaganja u obrazovanje, zdravstvo i znanost te mjere za zaštitu okoliša.
Protive se militarizaciji te obveznom vojnom osposobljavanju.
Traže također više studentskih domova, veće subvencije za najam stanova, dostupniju studentsku prehranu i bolje uvjete školovanja.