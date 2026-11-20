“Voljela bih da se sve teme, ne samo tema budućnosti mladih, rješavaju i raspravljaju u forumima, tamo gdje im je mjesto, a ne na ulici”, rekla je ministrica Obuljen Koržinek koja je u petak sudjelovala na sastanku ministara kulture država članica EU-a.

“Mi sigurno nismo vlada kojoj treba slati poruke kroz bilo kakve prosvjede, mi smo oni koji želimo sa svima razgovarati, a posebno s mladima”, dodala je ministrica.

Rekla je da mladi diljem Europe pokreću pitanja o svojoj budućnosti, da je hrvatska vlada od početka pokazala izniman senzibilitet za mlade.