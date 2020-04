Danas je održan prvi sastanak Stožera civilne zaštite grada Zagreba i gradonačelnika Milana Bandića, koji je ujedno i čelnik Stožera. Najavio je kako će sastanci biti svakodnevni

Dodao je kako nikada nije optuživao građane 'da su krivi za potres'.

'Ponovit ću još jednom, čemu nekultura. Jedan od razloga zašto su oštećenja u Donjem i Gornjem gradu i podsljemenskom dijelu znatnija u starijim objetkima jer su rađena tehnologijom koja je u to vrijeme bila i drugačija, a i nisu se obnavljali objekti. To je istina. To nije uzrok potresa, ali za urušavanja dimnjaka, od neobnovljenih fasada, sve sam to rekao kad sam o tome govorio. Da ne informiram ljude, rekli bi mi da ne radim svoj posao. Kladio sam se jučer sa svojima na kolegiju da će biti to pitanje. Upravo zbog vas ovo radim i zahvalio sam se na početku', nastavio je Milan Bandić.