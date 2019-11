Nove poruke Srbiji iz EU-a: Očekuje se napredak u vladavini prava, borbi protiv korupcije i slobodi medija

Srbija ulaže ozbiljne napore u borbi protiv korupcije, ali usvojeni zakoni moraju biti primjenjeni, poručio je u ponedjeljak u Beogradu šef Misije Europske unije (EU) u Sem Fabrizi, a sličnu je poruku uputio i nizozemski šef diplomacije Stef Blok ukazavši kako se od Srbije očekuje dalji napredak na polju vladavine prava, borbi protiv korupcije i slobodi medija.

„Što je efikasnija borba protiv tog zla, veći su bruto domaći proizvod i povjerenje građana“, rekao je Fabrizi, naglasivši kako u borbi protiv korupcije „mnogo toga treba napraviti u Srbiji, ali i u cijeloj EU“, s obzirom da je riječ „o globalnom, a ne europskom, regionalnom ili nacionalnom problemu“.

Poruku Srbiji da se u eurointegracijskom procesu moraju slijediti pravila i poštovati neophodne reforme uputio je danas u Beogradu i nizozemski šef diplomacije Stef Blok.

“Potpora Nizozemske Srbiji na putu ka EU je bitna, a u isto vrijeme vjerujemo da država mora biti spremna za pristup. Zato inzistiramo da se ispoštuju sve reforme i sva pravila. U Srbiji se puno toga napravilo, očekujemo dalji napredak kada je riječ o vladavini prava, borbi protiv korupcije i slobodi medija”, rekao je Blok nakon razgovora sa svojim srbijanskim kolegom Ivicom Dačićem.

On je, odgovarajući na pitanja novinara poslije bilaterale s Dačićem što EU može napraviti za snaženje slobode medija u Srbiji, sugerirao da se to može staviti kao nedvojben preduvjet za prijem u EU. “Ono što mi kao Unija možemo je da to stavimo kao jasan preduvjet za ulazak u EU, kao i vladavinu prava i borbu protiv korupcije”, naglasio je Blok.

Na konferenciji „Borba protiv korupcije za napredak jugoistočne Europe“ srbijanska ministrica pravosuđa Nela Kuburović istaknula je kako se Srbija ponosi dosad učinjenim u borbi protiv korupcije, uz ocjenu da je u toj borbi „prevencija često bolje sredstvo od represije“.

Ona je istaknula kako se u Tužiteljstvu za organizirani kriminal vode postupci čak i protiv pojedinih sudaca i predsjednika sudova, vezani uz korupciju.

Od 2018. godine pokrenuta je 891 istraga o korupciji, a sudovi su izrekli 771 pravomoćnu presudu, od kojih 749 osuđujućih.

Od donošenja antikoruptivnog zakona, posebni odjeli viših javnih tužiteljstava postupali su po kaznenim prijavama protiv 15.222 osobe, a optuženo je 1.269 ljudi u prvih 18 mjeseci od donošenja zakona. Na polju tzv. visoke korupcije tužiteljstvo ima optužnice protiv 25 osoba, a vodi postupke i protiv dužnosnika, predsjednika općina, šefova javno-komunalnih poduzeća, ali i „protiv predsjednika sudova i sudaca“.