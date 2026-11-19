Hrana je uzorkovana na teške metale: olovo, kadmij i nikal, bakar, cink, antimon i arsen te PFAS-e. Nisu utvrđene nesukladnosti na navedene parametre, ističu iz Državnog inspektorata.

Oni su tijekom listopada nastavili su s ciljanim uzorkovanjima hrane i vode za ljudsku potrošnju na području Ličko-senjske županije. Kako su objavili iz Državnog inspektorata, Poljoprivredna inspekcija je uzorkovala voće i povrće (krumpir, zob, grah, jabuke, pšenicu, kukuruz i ječam na 10 obiteljskih poljoprivrednih gospodarstava s područja Gospića, Brloga, Perušića i Kompolja.

Sanitarna inspekcija je također provela uzimanje uzoraka i to na gradskoj tržnici u Gospiću kod 11 hrvatskih proizvođača. Uzorkovano je 13 uzoraka hrane, i to: krumpir, jabuka, kelj, kupus, zeleno zelje, grožđe, luk u svrhu ispitivanja PFAS-a i metala: olovo, kadmij, arsen, cink, nikal, olovo i bakar.

Od ukupno ispitanih 13 uzoraka, svi su ocijenjeni sukladno osim jednog uzorka krumpira u kojem je otkrivena povišena količina kadmija. No, kako ističu iz Državnog inspektorata, tijekom inspekcijskog uzorka utvrđeno je da taj krumpir nije uzgojen i nije podrijetlom s područja Ličko-senjske županije. Osim toga, inicijalnom procjenom rizika (IPR) koje je napravila Hrvatska agencija za poljoprivredu i hranu (HAPIH), utvrđeno da je rizik za zdravlje potrošača zanemariv. Zbog nesukladnog nalaza sanitarna inspekcija poduzima zakonom propisane mjere.

Osim toga sanitarna inspekcija je provela i uzorkovanje vode za ljudsku potrošnju u sedam objekata na području Gospića, Lovinca, Otočca i Udbine, na parametre ispitivanja: parametri A skupine, PFAS i metali. Svi uzeti uzorci ocijenjeni su sukladnima.

Veterinarska inspekcija je također provela kontrolu sigurnosti hrane životinjskog podrijetla na 12 uzoraka mesa, ribe, jaja i drugih proizvoda životinjskog podrijetla na području Ličko-senjske županije. U svim ispitanim uzorcima hrane životinjskog podrijetla nisu utvrđene nesukladnosti.

Dodatno su uzorkovana i tri uzorka meda te tri uzorka konzumnih jaja. Svi su ocijenjeni sukladnima propisima o dopuštenim količinama kontaminanata i ostataka pesticida.