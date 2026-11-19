No, to bi se uskoro moglo promijeniti. Naime, Vlada je osmislila novi, p oseban investicijski račun na kojem se ostvarena zarada - neće oporezivati.

'Prema podacima ECB-a, Hrvati su zadnji po udjelu imovine koje držimo u financijskoj imovini', rekao je za RTL Danas financijski stručnjak Marko Bogdan.

Većina će radije držati novac u banci nego se odlučiti na ulaganje. Dijelom je za to odgovorna i činjenica da na sve što zarade kroz ulaganje, moraju platiti porez.

Prijedlog zakona poslan je u Sabor na glasovanje, a u Vladi očekuju da bi prvi novi računi mogli biti dostupni već u siječnju.

Prema tom novom zakonu, preko novog računa moći će se ulagati u dionice, obveznice i fondove. Uz neka ograničenja. Primjerice, gornja granica uplata iznosi 200 tisuća eura, a račun će se otvarati kod ovlaštenih financijskih posrednika. S druge strane, nema ograničenja za podizanje novca. A oni građani koji novac ostave na tom računu dulje od pet godina, dobivaju bonus za dodatnu uplatu od 50 tisuća eura, ističe RTL Danas.

'Ono što će građane sigurno zanimati je da od tih uloženih recimo 200 tisuća eura, da ostvare čak i prihod od milijun eura, to je sve neoporezivo', pojasnila je Anamarija Staničić, zamjenica predsjednika Upravnog vijeća HANFA-e.

Ono što se zaradi preko investicijskog računa, moći će se ponovno ulagati bez plaćanja poreza na svaku transakciju, ističu iz Vlade.

Ministar financija Tomislav Ćorić ističe kako interesa već ima, ali je teško procijeniti koliko će građana odlučiti svoj novac iz banke, prebaciti na investicijski račun. To ćemo saznati u siječnju.

