Grad Zagreb pokrenuo je postupak javne nabave za izgradnju Sportsko-rekreacijskog centra Luka u Sesvetama, projekta vrijednog tri milijuna eura. Novi centar prostirat će se na gotovo 19.000 četvornih metara, a obuhvaćat će atletsku stazu, sportska igrališta, vanjsko vježbalište i niz drugih sadržaja. Početak radova očekuje se u proljeće 2027. godine
Sportsko-rekreacijski centar Luka gradit će se u Bistričkoj ulici, između Osnovne škole Luka Sesvete i Gimnazije Sesvete.
Projektom je predviđeno uređenje velikog prostora namijenjenog sportašima, rekreativcima, djeci i ostalim stanovnicima Sesveta.
Atletska staza, sportski tereni i tribina
Središnji dio kompleksa činit će atletska staza duga 300 metara, uz koju će se nalaziti igrališta za rukomet, mali nogomet i košarku.
Predviđeni su i boćalište, stolovi za stolni tenis te vanjsko vježbalište, dok će najmlađima biti namijenjeno posebno dječje igralište. U sklopu centra izgradit će se i prateći objekt sa svlačionicama te tribina kapaciteta 124 mjesta.
Osim sportskih sadržaja, planirano je uređenje zelenih površina i prostora za odmor i druženje.
Posebna pozornost zelenim površinama
Prema najavi Grada Zagreba, projekt je osmišljen tako da se novi sportski sadržaji uklope u postojeći prirodni okoliš. Posebna pozornost posvetit će se očuvanju krajolika potoka Vuger i okolnih zelenih površina.
Cilj je stanovnicima Sesveta omogućiti kvalitetan prostor za svakodnevnu rekreaciju, sport i boravak na otvorenom.
Radovi bi trebali početi u proljeće 2027.
Procijenjena vrijednost izgradnje iznosi tri milijuna eura, a sredstva su osigurana u proračunu Grada Zagreba.
Nakon provedbe postupka javne nabave i odabira izvođača, početak radova očekuje se u proljeće 2027. godine.
Planirani rok izgradnje je 12 mjeseci, što znači da bi, ako radovi započnu prema najavljenom rasporedu i proteknu bez zastoja, novi sportsko-rekreacijski centar mogao biti dovršen tijekom proljeća 2028. godine.