Sportsko-rekreacijski centar Luka gradit će se u Bistričkoj ulici, između Osnovne škole Luka Sesvete i Gimnazije Sesvete.

Atletska staza, sportski tereni i tribina

Središnji dio kompleksa činit će atletska staza duga 300 metara, uz koju će se nalaziti igrališta za rukomet, mali nogomet i košarku.

Predviđeni su i boćalište, stolovi za stolni tenis te vanjsko vježbalište, dok će najmlađima biti namijenjeno posebno dječje igralište. U sklopu centra izgradit će se i prateći objekt sa svlačionicama te tribina kapaciteta 124 mjesta.

Osim sportskih sadržaja, planirano je uređenje zelenih površina i prostora za odmor i druženje.

Posebna pozornost zelenim površinama

Prema najavi Grada Zagreba, projekt je osmišljen tako da se novi sportski sadržaji uklope u postojeći prirodni okoliš. Posebna pozornost posvetit će se očuvanju krajolika potoka Vuger i okolnih zelenih površina.