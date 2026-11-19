'Ja sam pacijentica oboljela od raka i prosvjedujem protiv takozvanog omnibus zakona ', poručila je jedna od aktivistica.

Dvoje prosvjednika iz francuske aktivističke skupine Cancer Colère iznenada se popelo na pozornicu i posulo europskog povjerenika sivom praškastom tvari.

Incident se dogodio u trenutku kada se Várhelyi spremao održati govor na skupu posvećenom europskim naporima u borbi protiv raka , izvještava Politico.

Druga osoba dodala je: 'Ovo je pepeo ljudi koje ćete ubiti pesticidima.'

Među sudionicima prosvjeda bila je francuska spisateljica i aktivistica Fleur Breteau, dok identitet druge osobe nije objavljen.

Povjerenik otresao prah i nastavio govor

Várhelyi je vidno nezadovoljan reagirao na incident, otresao prah s odjeće i obratio se prosvjednicima.

'Kakvi ste vi to ljudi?', upitao je.

Potom je nastavio govor, osvrnuvši se na ono što se upravo dogodilo.

'Kao što sam govorio, dobro jutro. Pomalo sam iznenađen što se u ime žrtava raka usuđuju bacati pepeo preminulih', rekao je.

Nije potvrđeno da je tvar kojom je posut doista bila pepeo. Incident je izazvao i reakciju organizatora skupa.

'Ovo nadilazi sve što smo mogli zamisliti. Ispričavamo se', poručila je okupljenima Elisabetta Zanon, čelnica Europske organizacije za rak.

Sporna nova pravila o pesticidima

Prosvjed je organiziran zbog prijedloga europskog zakonodavnog paketa kojim se mijenjaju pravila povezana s odobravanjem i uporabom pesticida.

Europska komisija tvrdi da je cilj pojednostaviti administrativne postupke, riješiti zaostatke u izdavanju odobrenja i olakšati poslovanje poljoprivrednicima.

Međutim, ekološke i zdravstvene organizacije upozoravaju da bi predložene izmjene mogle oslabiti postojeće mehanizme zaštite zdravlja ljudi i okoliša. Prijedlog je izazvao protivljenje dijela znanstvene zajednice i organizacija civilnog društva.