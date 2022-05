Novak: Ne vjerujem da je Cessna smjela letjeti po pravilima vizualnog letenja

Prof. dr. sc. Doris Novak, predstojnik Zavoda za aeronautiku Fakulteta prometnih znanosti, rekao je večeras u HTV-ovom središnjem Dnevniku da ne vjeruje da je zrakoplov Cessna koji se srušio na letu iz Splita za Njemačku smio letjeti, odnosno da je operirao po pravilima vizualnog letenja jer se, kako je rekao, ništa nije moglo vidjeti iz kabine

Istraga zrakoplovne nesreće vjerojatno će se fokusirati na otklanjanje uzroka koji nisu doveli do nje i eliminacijom će se doći do vjerojatnog uzroka, objasnio je. Sigurno će se pregledavati tehničko stanje, vještačit će se motor, gledati koliko je avion imao goriva, jesu li pilot i avion imali potrebne dozvole, te kakvi su bili meteorološki uvjeti i pravila letenja u kojima je zrakoplov letio, naveo je Novak.

'U slučaju tehničkog kvara, kada dođe do otkaza pojedine komponente, također se često utvrđuje da je do otkaza došlo zbog ljudskog čimbenika, odnosno propusta u održavanju, tako da je općenito najčešći uzrok nesreća uglavnom ljudski čimbenik', rekao je Novak za Dnevnik HTV-a.

'Ja sam se vozio autocestom taj dan i uvjeti su bili takvi da zapravo uopće nije bilo vidljivosti, tako da ne vjerujem da je avion smio letjeti, odnosno da je operirao po pravilima vizualnog letenja jer se zapravo ništa nije moglo vidjeti iz kabine. U uvjetima instrumentalnog letenja, to je onda malo drugačija situacija. Može se letjeti bez vanjske vidljivosti, ali za to, naravno, avion treba imati odgovarajuću opremu, pilot treba imati odgovarajuće certifikate i školovanje', dodao je.

Na pitanje je li trebalo odgoditi let zbog loše vremenske prognoze Novak je odgovorio da se radi o procjeni pilota.

Zrakoplov je poletio iz Splita, a Novak pretpostavlja da nije prošao direktno iznad Velebita, ali da je ušao u područje koje je, kako je objasnio, jako poznato po tome da se u njemu pri prodoru hladnog zraka događaju olujna nevremena. Dodao je da se radi o području poznatom po zrakoplovnim nesrećama.

Novak je naveo da se avion istog tipa - Cessna 182 - srušio prošle godine na gotovo isti datum. Nakon iskakanja padobranaca u Poreču, pri spuštanju je došlo do zaleđivanja rasplinjača, što je dovelo do nepravilnog rada motora, i pilot nije uspio doći do piste, već se srušio 200-tinjak metara ispred nje, naveo je.