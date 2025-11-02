Nova uzbuna na europskom nebu: Dronovi uočeni iznad belgijskih vojnih baza

Sumnjivi dronovi uočeni su tijekom vikenda iznad belgijskih vojnih baza, a belgijski ministar obrane Theo Francken tvrdi da su namijenjeni špijuniranju borbenih zrakoplova i streljiva
'Dronovi su poslani špijunirati, vidjeti gdje su F-16, gdje je streljivo i druge vrlo strateške informacije', rekao je Francken za belgijski medij RTBF .
Francken je ranije u nedjelju objavio da je pokrenuta istraga nakon dojava o bespilotnim letjelicama koje prelijeću iznad vojne baze Kleine Brogel u sjevernoj Belgiji. Ta baza je ključna za belgijsku obranu. Tamo su trenutno stacionirani belgijski borbeni zrakoplovi F-16 američke proizvodnje, sposobni za nošenje nuklearnog oružja, a tamo će biti smješteni i F-35, podsjeća Politico.
Incident ovog vikenda jedan je od mnogih koji su se nedavno dogodili u Belgiji i drugdje u Europi. U proteklim tjednima ruski dronovi presretnuti su i oboreni iznad Poljske. Još jedan ruski dron praćen je iznad Rumunjske, a dronovi nepoznatog podrijetla, ali se sumnja da su ruski, poremetili su zračni promet na zračnim lukama u Danskoj, Norveškoj i Njemačkoj .
Francken nije pripisao Moskvi najnovije upade dronova u Belgiji, ali je nagovijestio da postoji nekoliko drugih očitih krivaca. 'Rusi to pokušavaju učiniti u svim europskim zemljama', rekao je za RTBF. 'Jesu li to sada Rusi? Ne mogu to reći, ali motivi su jasni, a načini na koje se ovakve stvari rade također su vrlo jasni', rekao je.
'Rat je zaista rat dronovima i Ministarstvo obrane se zaista mora pripremiti za to', dodao je Francken.
Očekuje se da će belgijski ministar obrane sljedeći tjedan predstaviti plan vrijedan 50 milijuna eura za raspoređivanje nacionalnog sustava za borbu protiv dronova. Govoreći na Radiju 1 , prethodno je rekao da će paket financirati sustave za detekciju, ometače i topove dronova za zaštitu ključnih instalacija.