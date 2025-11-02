Nova uzbuna na europskom nebu: Dronovi uočeni iznad belgijskih vojnih baza

Francken je ranije u nedjelju objavio da je pokrenuta istraga nakon dojava o bespilotnim letjelicama koje prelijeću iznad vojne baze Kleine Brogel u sjevernoj Belgiji. Ta baza je ključna za belgijsku obranu. Tamo su trenutno stacionirani belgijski borbeni zrakoplovi F-16 američke proizvodnje, sposobni za nošenje nuklearnog oružja, a tamo će biti smješteni i F-35, podsjeća Politico .

' Dronovi su poslani špijunirati, vidjeti gdje su F-16, gdje je streljivo i druge vrlo strateške informacije', rekao je Francken za belgijski medij RTBF .

Incident ovog vikenda jedan je od mnogih koji su se nedavno dogodili u Belgiji i drugdje u Europi. U proteklim tjednima ruski dronovi presretnuti su i oboreni iznad Poljske. Još jedan ruski dron praćen je iznad Rumunjske, a dronovi nepoznatog podrijetla, ali se sumnja da su ruski, poremetili su zračni promet na zračnim lukama u Danskoj, Norveškoj i Njemačkoj .

Francken nije pripisao Moskvi najnovije upade dronova u Belgiji, ali je nagovijestio da postoji nekoliko drugih očitih krivaca. 'Rusi to pokušavaju učiniti u svim europskim zemljama', rekao je za RTBF. 'Jesu li to sada Rusi? Ne mogu to reći, ali motivi su jasni, a načini na koje se ovakve stvari rade također su vrlo jasni', rekao je.

'Rat je zaista rat dronovima i Ministarstvo obrane se zaista mora pripremiti za to', dodao je Francken.

