Nova runda sukoba Radića i Dabre: 'Zakleo mi se u sina i vlastitu krv'

Radić tvrdi da mu je Dabro 24. kolovoza 2024., tijekom susreta u Dabrinoj kući, o bećao potporu na predstojećem izbornom saboru Domovinskog pokreta.

Radić je sada u razgovoru za Jutarnji list prvi put javno ispričao svoju verziju događaja koji se, kako tvrdi, odigrao samo tjedan dana prije izbornog sabora DP-a 31. kolovoza 2024.

Prema Radićevoj verziji događaja, razgovoru su svjedočili njihov zajednički kum te njihovi sinovi.

„Dotični gospodin, taj vitez časti i poštenja, zakleo mi se svojom krvlju, zakleo mi se u svog maloljetnog sina da će na izbornom saboru Domovinskog pokreta biti uz mene“, rekao je Radić za Jutarnji list.

Tvrdi da se samo sedam dana poslije dogodilo upravo suprotno.

„Na tom je stranačkom saboru DP-a bio kontra mene. Čovjek koji se kune u vlastito dijete i pred vlastitim djetetom!?“, poručio je Radić.

Na izbornom saboru 31. kolovoza 2024. pobijedila je struja tadašnjeg predsjednika DP-a Ivana Penave, nakon čega je raskol u stranci doveo do Radićeva odlaska i osnivanja DOMiNO-a.

'S takvim ljudima nemam više što pričati'

Radić je za Jutarnji list rekao da o ovom događaju dosad nije javno govorio.

„E pa s takvim ljudima nemam više što pričati. U krv i svoje vlastito dijete mi se zakleo, a sada spominje čast i poštenje! Prvi put sam ovo javno rekao. Dvije su godine prošle i nisam to mislio ispričati, ali evo sada znate“, rekao je.

