Nova akvizicija: Jimmy Stanić pristupio Domovinskom pokretu

Penava se jednako tako zahvalio i zajedničkim prijateljima Antunu Matešu i Stjepanu Tuđmanu, bez kojih, kako je rekao, ne bi došlo do realizacije i poznanstva s ovako divnim i krasnim ljudima, koji su zapravo stvarali Hrvatsku svojim radom i svojim životnim primjerom. Istaknuo je da mu je drago da uz mladež imaju i ovakvu sinergiju i spoj, kako bi učili jedni od drugih te cijenili i uvažavali jedni druge.

'Iznimno sam sretan i zadovoljan, čast mi je i zadovoljstvo što sam imao prigodu upoznati legende hrvatske glazbene scene, velike, istinske, prave Hrvate. Velike, ali također i skromne i ponizne, sve ono što ih čini velikima. To su ljudi s velikim karijerama i životnim iskustvom koji su puno dali gradu Zagrebu i Hrvatskoj. Riječ je, naravno, o gospođi Barbari i Stjepanu Jimmyju Staniću', naglasio je Penava .

'Siguran sam da je to put kojim Hrvatska mora ići, uvažavajući svoje ljude, svoje umjetnike, svoje vrijednosti, a to je ono što sigurno Domovinski pokret donosi na hrvatsku političku scenu, put s kojega skrenuti nećemo, put koji je davno zacrtao prvi hrvatski predsjednik dr. Franjo Tuđman. Nažalost, put kojega je Hrvatska samo na trenutak zaboravila i izgubila, no s Domovinskim pokretom će ga sigurno biti u stanju pronaći', zaključio je predsjednik Domovinskog pokreta.