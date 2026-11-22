Nesreća se dogodila u subotu nešto poslije 18.30 sati u Prepuštovečkoj ulici. Prema policijskom izvješću, 61-godišnjak je upravljao teretnim automobilom Renault Kangoo zagrebačkih registarskih oznaka, krećući se u smjeru jugoistoka.

Policija navodi da vozač nije prilagodio brzinu uvjetima na cesti te je prednjim dijelom vozila udario dvojicu pješaka koji su se kretali desnim rubom kolnika. Pješaci pritom nisu imali izvor svjetlosti ni reflektirajuću oznaku, iako su ih, prema policiji, bili dužni imati.

Jedan pješak poginuo na mjestu

Od posljedica naleta 58-godišnjak je preminuo na mjestu nesreće, dok je 52-godišnjak ozlijeđen. U dostupnom policijskom izvješću nije navedena težina njegovih ozljeda.

Očevid je vodila zamjenica županijskog državnog odvjetnika u Zagrebu uz pomoć policijskih službenika Policijske uprave zagrebačke. Tijelo poginulog muškarca prevezeno je u Zavod za sudsku medicinu i kriminalistiku u Zagrebu.

Vozač (61) je uhićen te će nakon dovršetka kriminalističkog istraživanja biti predan pritvorskom nadzorniku. Protiv njega će nadležnom državnom odvjetništvu biti podnesena kaznena prijava zbog sumnje u izazivanje prometne nesreće u cestovnom prometu.