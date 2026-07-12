Noćna akcija u Istri: Uhićen Ukrajinac koji je prevozio ilegalne migrante

Policijski službenici koji rade na poslovima sprječavanja nezakonitih migracija, zaustavili su u petak oko ponoći na području Oprtlja vozilo španjolske registracije u kojem je 43-godišnjak iz koristoljublja prevozio strane državljane do dogovorenog odredišta, izvijestila je u nedjelju policija.

Zbog sumnje da je počinio kazneno djelo protuzakonito ulaženje, kretanje i boravak u Republici Hrvatskoj, drugoj državi članici Europske unije ili potpisnici Šengenskog sporazuma muškarac je uz kaznenu prijavu u petak navečer predan u pritvorsku jedinicu.

Prema stranim državljanima postupa se sukladno Zakonu o strancima, kažu u policiji.