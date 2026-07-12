Novi detalji drame u Zagrebu: Izvukao bombu pred policajcima i uklonio osigurač

Zagrebačka policija dovršila je kriminalističko istraživanje nad 35-godišnjakom koji je u petak poslijepodne u Utrinama ručnom bombom prijetio pripadnicima specijalne i interventne policije, ali i građanima koji su se nalazili u blizini
Muškarac je naposljetku svladan i uhićen nakon nešto više od sat vremena, a u incidentu nitko nije ozlijeđen.
Izvadio bombu i uklonio osigurač
Prema policijskom priopćenju, incident se dogodio u petak, 10. srpnja, oko 16.05 sati na raskrižju Šišićeve ulice i Karamanova prilaza u Novom Zagrebu.
Policajci Jedinice specijalne i interventne policije uočili su sumnjivog muškarca i prišli mu kako bi provjerili njegov identitet.
Tada je, sumnja policija, 35-godišnjak iz torbice izvadio ručnu bombu M75, uklonio osigurač i zaprijetio da će usmrtiti sebe i četvoricu policajaca.
Odbio vratiti osigurač
Policajci su mu naredili da vrati osigurač kako bi se spriječila moguća eksplozija i teške posljedice, no muškarac se oglušio na njihove naredbe.
Nastavio se kretati prema obližnjem parku, držeći bombu u ruci i izgovarajući ozbiljne prijetnje.
Policija navodi da je time ugrozio živote i sigurnost četvorice policijskih službenika, ali i građana koji su se nalazili u blizini.
Više od sat vremena pod nadzorom
Tijekom cijelog događaja muškarac je bio pod stalnim nadzorom policije, a područje je osigurano kako bi građani ostali na sigurnoj udaljenosti.
Na mjesto događaja stigli su pripadnici specijalne i interventne policije, policijski službenici protueksplozijske zaštite te hitne službe.
Nakon nešto više od sat vremena policajci su ga, uz uporabu sredstava prisile, svladali i vezali.
Ručna bomba potom mu je oduzeta na siguran način.
Nitko nije ozlijeđen
U incidentu nije bilo ozlijeđenih osoba.
Nakon dovršenog kriminalističkog istraživanja 35-godišnjaka se sumnjiči za dovođenje u opasnost života i imovine općeopasnom radnjom ili sredstvom, prisilu prema službenoj osobi te nedozvoljeno posjedovanje, izradu i nabavljanje oružja i eksplozivnih tvari.