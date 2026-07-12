Novi detalji drame u Zagrebu: Izvukao bombu pred policajcima i uklonio osigurač

Policajci Jedinice specijalne i interventne policije uočili su sumnjivog muškarca i prišli mu kako bi provjerili njegov identitet.

Prema policijskom priopćenju, incident se dogodio u petak, 10. srpnja, oko 16.05 sati na raskrižju Šišićeve ulice i Karamanova prilaza u Novom Zagrebu.

Muškarac je naposljetku svladan i uhićen nakon nešto više od sat vremena, a u incidentu nitko nije ozlijeđen.

Uhićen muškarac koji je prijetio da će se raznijeti bombom

Uhićen muškarac koji je prijetio da će se raznijeti bombom Izvor: Pixsell / Autor: Igor Soban/PIXSELL

Uhićen muškarac koji je prijetio da će se raznijeti bombom

Uhićen muškarac koji je prijetio da će se raznijeti bombom Izvor: Pixsell / Autor: Igor Soban/PIXSELL

Tada je, sumnja policija, 35-godišnjak iz torbice izvadio ručnu bombu M75, uklonio osigurač i zaprijetio da će usmrtiti sebe i četvoricu policajaca.

Odbio vratiti osigurač

Policajci su mu naredili da vrati osigurač kako bi se spriječila moguća eksplozija i teške posljedice, no muškarac se oglušio na njihove naredbe.

Nastavio se kretati prema obližnjem parku, držeći bombu u ruci i izgovarajući ozbiljne prijetnje.

Policija navodi da je time ugrozio živote i sigurnost četvorice policijskih službenika, ali i građana koji su se nalazili u blizini.

Više od sat vremena pod nadzorom

Tijekom cijelog događaja muškarac je bio pod stalnim nadzorom policije, a područje je osigurano kako bi građani ostali na sigurnoj udaljenosti.

Na mjesto događaja stigli su pripadnici specijalne i interventne policije, policijski službenici protueksplozijske zaštite te hitne službe.

Nakon nešto više od sat vremena policajci su ga, uz uporabu sredstava prisile, svladali i vezali.

Ručna bomba potom mu je oduzeta na siguran način.

Nitko nije ozlijeđen

U incidentu nije bilo ozlijeđenih osoba.

Nakon dovršenog kriminalističkog istraživanja 35-godišnjaka se sumnjiči za dovođenje u opasnost života i imovine općeopasnom radnjom ili sredstvom, prisilu prema službenoj osobi te nedozvoljeno posjedovanje, izradu i nabavljanje oružja i eksplozivnih tvari.