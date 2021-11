Nobilo o opozivu: Banožić se zaletio, to je izraz nezrelog, 'no name' ministra. Ako je solirao, Vlada i Plenković imaju problem

Odvjetnik Anto Nobilo bio je gost Novog dana televizije N1 te je komentirao sukob između predsjednika Zorana Milanovića i ministra obrane Marija Banožića

'Nadam se da je ova svađa samo zbog svađe, da su u pitanju samo prazne riječi. Ako bismo išli ozbiljno shvaćati ono što je ministar jučer rekao, onda bi Hrvatska imala ozbiljan problem', kaže za N1 Nobilo o sukobu predsjednika Zorana Milanovića s ministrom obrane Marijom Banožićem.

'Ako je solirao ministar Banožić, onda Vlada i Plenković imaju problem. O čemu se radi? Jučer je Banožić govorio o opozivu Milanovića i vezao to za njegovo psihičko stanje. Sad, kad pogledate sastav Sabora, to ne može proći, dvije trećine za to neće glasati. Svima je promaklo da postoji drugi način. On je za zdravstveno stanje Milanovića vezao zahtjev za njegovu smjenu, to implicira da je on mislio nešto drugo, a to je da se Milanovića makne bez Sabora. Naime ako ste duže vrijeme spriječeni obavljati funkciju, onda Vlada Ustavnom sudu podnosi zahtjev da predsjednik Sabora počne vršiti funkciju predsjednika države. Ako pogledate Ustav, privremeno ga mičete s funkcije, ali nigdje ne piše koliko to može trajati. Ako je riječ o jako teškim bolestima, da predsjednik ne može sam odlučivati, on može sam odrediti predsjednika Sabora da bude v.d. Ako ne može ni to, onda to radi Vlada. Ako je to mislio Banožić, a nije Plenković, onda Vlada ima problem. Ali ako to misli Vlada, onda cijela Hrvatska ima problem. Svima je jasno da predsjednik može obavljati svoju dužnost. Ako je to u pitanju, onda se svi trebaju dignuti protiv toga. Jedini remetilački faktor unutar institucija oni bi uklonili i onda imate jednu monolitnu vlast i došli bismo u, za demokraciju, tešku situaciju. Mislim da to nije realno, da se Banožić ipak zaletio, da se premijer ne bi navukao na te poteze i to je izraz jednog objektivno nezrelog, no name ministra koji nije izdržao. Milanović je žestok i opasan u retorici i ministru koji nema radnog i profesionalnog iskustva u životu tome je teško parirati', smatra Nobilo.