nisu 'za'

Njemačkoj i Belgiji ne sviđa se ideja oduzimanja imovine ruske središnje banke u EU

I.Ba./Hina

26.08.2025 u 17:32

Njemački kancelar Friedrich Merz i belgijski premijer Bart De Wever u Berlinu
Njemački kancelar Friedrich Merz i belgijski premijer Bart De Wever u Berlinu Izvor: EPA / Autor: ANDREAS GORA / POOL
Njemačkoj i Belgiji ne sviđa se ideja oduzimanja imovine ruske središnje banke koja je trenutačno zamrznuta unutar Europske unije

Kancelar Friedrich Merz i belgijski premijer Bart De Wever složili su se oko tog pitanja tijekom sastanka u Berlinu.

"S pravnog gledišta to nije tako jednostavno", rekao je De Wever.

Merz je također upozorio na negativan učinak na tržište kapitala. Moglo bi se dogoditi da tada i druge zemlje povuku svoja državna sredstva.

Prema Europskoj komisiji, oko 210 milijardi eura ruske središnje banke zamrznuto je u EU zbog invazije na Ukrajinu.

Prihod od kamata sada se koristi za financiranje oružja i streljiva za Ukrajinu.

Međutim, prijedlozi da se novac koristi izravno putem naloga o eksproprijaciji su kontroverzni.

De Wever se zalaže za zadržavanje pristupa kakav je trenutačno na snazi, prema kojem se samo koriste kamate od zamrznutih sredstava središnje banke.

„To je kao guska koja nosi zlatna jaja“, objasnio je. „Trebali bismo zadržati ovu gusku.“

Tek kada se ispregovara mirovni sporazum između Rusije i Ukrajine „guska se može staviti na stol,“ zaključio je belgijski premijer.

