Njemački socijaldemokrati ostaju u vladi samo uz Merkel na čelu

Socijaldemokratska stranka Njemačke (SPD) ostaje u koaliciji s demokršćanskom Unijom CDU/CSU samo ako na čelu te vlade ostane Angela Merkel, rekao je u srijedu glavni tajnik SPD-a Lars Klingbeil reagirajući na previranja na vrhu Kršćansko-demokratske unije (CDU)

'Angela Merkel je aktualna kancelarka. S njom smo ušli u ovu koaliciju i s njom ćemo iz ove koalicije i izići i to na kraju izbornog razdoblja', rekao je Klingbeil za Redakcijsku mrežu Njemačka (RND).

On je objasnio kako SPD želi nastaviti rad s Unijom CDU/CSU i to 'do jeseni 2021.', do kada je ova vlada i izabrana.