Njemački ljevičari izazvali kontroverze: Dali bi pravo glasa svima, pa i Hrvatima

Njemačka stranka Die Linke predlaže promjenu Temeljnog zakona po kojoj bi pravo glasa na izborima imali i svi stranci koji u toj zemlji žive dulje od pet godina
Njemačka stranka Die Linke (Ljevica, op.prev.) u Bundestagu je podnijela kontroverzan prijedlog kojim bi omogućila pravo glasa svim stranim državljanima koji žive najmanje pet godina u Njemačkoj. To bi se pravo odnosilo na sve izborne procese, od lokalnih do saveznih, piše Bild.
"Iako žive u Njemačkoj, rade, plaćaju poreze, sudjeluju u društvenom i kulturnom životu i često rađaju djecu koja ovdje odrastaju kao Nijemci, milijuni imigranata ne mogu imati utjecaja na to tko njima vlada i koja bi trebala biti vodeća načela politike koja oblikuju njihov svakodnevni život", poručili su iz stranke.
U suprotnosti s Temeljnim zakonom
Inače, takav je prijedlog u izravnoj suprotnosti s presudom Saveznog temeljnog suda iz 1990. godine, po kojoj je pravo glasa rezervirano za njemačke državljane. Suci su se pozvali na Temeljni zakon, tamoššnju verziju Ustava, istaknuvši da sva vlast proizlazi iz naroda, što se odnosi na Nijemce.
Ljevičari smatraju da je to načelo prekršeno još 1992. godine uvođenjem prava glasa u općinama za građane EU. Da bi prijedlog bio prihvaćen, odnosno da bi se promijenio Temeljni zakon, potrebna je dvotrećinska većina u Saveznom parlamentu, gdje imaju 64 mandata i Vijeću.
U vrijeme odluke njemačkog suda, u Njemačkoj je živjelo 5,5 milijuna stranaca. Danas ih je više od 14 milijuna, a među njima je i 414.555 Hrvata.