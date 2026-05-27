Njemački ljevičari izazvali kontroverze: Dali bi pravo glasa svima, pa i Hrvatima

Njemačka stranka Die Linke (Ljevica, op.prev.) u Bundestagu je podnijela kontroverzan prijedlog kojim bi omogućila pravo glasa svim stranim državljanima koji žive najmanje pet godina u Njemačkoj. To bi se pravo odnosilo na sve izborne procese, od lokalnih do saveznih, piše Bild.

"Iako žive u Njemačkoj, rade, plaćaju poreze, sudjeluju u društvenom i kulturnom životu i često rađaju djecu koja ovdje odrastaju kao Nijemci, milijuni imigranata ne mogu imati utjecaja na to tko njima vlada i koja bi trebala biti vodeća načela politike koja oblikuju njihov svakodnevni život", poručili su iz stranke.