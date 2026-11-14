Njemačka vojska krenula u neobičan biznis: Jedan proizvod odmah je rasprodan

Njemačka vojska, Bundeswehr, pokrenula je vlastitu internetsku trgovinu kako bi poboljšala svoj imidž i približila se mlađim generacijama. U ponudi su majice, šalice i drugi proizvodi s vojnim obilježjima, no najveću pozornost privukla je gumena patkica
Njemačke oružane snage odlučile su se za pomalo neočekivan marketinški potez. Umjesto da se predstavljaju isključivo kroz vojne vježbe, sajmove i kampanje za novačenje, Bundeswehr želi postati prepoznatljiv brend čiji će se proizvodi koristiti i u svakodnevnom životu.
Nova internetska trgovina zato nudi različite predmete s vojnim motivima, od odjeće do šalica, ali jedan proizvod posebno se istaknuo.
Patkica s puškom postala hit
Riječ je o malenoj gumenoj patkici odjevenoj u maskirnu vojnu opremu, koja u krilu drži minijaturnu jurišnu pušku. Iako bi se na prvi pogled moglo pomisliti da je riječ o šali, patkica je službeni promotivni proizvod Bundeswehra.
Prema pisanju Euronewsa, ubrzo je postala jedan od najtraženijih artikala u novoj trgovini, a nedugo nakon početka prodaje privremeno je rasprodana.
Interes za trgovinu navodno je premašio očekivanja, pa su se ubrzo nakon njezina pokretanja pojavile i tehničke poteškoće. Pokazalo se tako da vojni marketing može privući pozornost i izvan uobičajenih krugova zainteresiranih za oružane snage.
Njemačka vojska želi privući mlade
Iza neobične ponude stoji ozbiljniji cilj. Bundeswehr nastoji povećati svoju vidljivost u javnosti, poboljšati percepciju vojske i izgraditi snažniju povezanost s građanima, osobito mlađim generacijama. To je dio širih nastojanja njemačkih oružanih snaga da privuku nove pripadnike i povećaju broj vojnika.
Prodajom proizvoda s vojnim obilježjima Bundeswehr želi postati prisutniji u svakodnevnom životu građana, a ne samo tijekom službenih događaja i kampanja za zapošljavanje.
Neobični promotivni predmeti pritom služe i kao način privlačenja pozornosti na društvenim mrežama, gdje se vijest o naoružanoj gumenoj patkici brzo proširila.
Kritičari upozoravaju na banalizaciju vojne službe
Ipak, nova marketinška strategija nije naišla samo na odobravanje.
Kritičari upozoravaju da prodaja zabavnih proizvoda s vojnim motivima može banalizirati ozbiljnost vojne službe i stvarne posljedice oružanih sukoba. Posebno je sporno predstavljanje oružja i vojne opreme kao dijela svakodnevnog životnog stila.
Među kritičarima su i predstavnici njemačke stranke Ljevica, koji smatraju da takav pristup pridonosi sve većoj normalizaciji vojske u svakodnevnom životu.
Njihova je zabrinutost da se granica između informiranja građana o vojsci i njezina predstavljanja kao zabavnog potrošačkog brenda postupno briše.