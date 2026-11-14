Njemačka vojska krenula u neobičan biznis: Jedan proizvod odmah je rasprodan

Nova internetska trgovina zato nudi r azličite predmete s vojnim motivima, od odjeće do šalica, ali jedan proizvod posebno se istaknuo.

Njemačke oružane snage odlučile su se za pomalo neočekivan marketinški potez. Umjesto da se predstavljaju isključivo kroz vojne vježbe, sajmove i kampanje za novačenje, Bundeswehr želi postati prepoznatljiv brend čiji će se proizvodi koristiti i u svakodnevnom životu.

Prema pisanju Euronewsa , ubrzo je postala jedan od najtraženijih artikala u novoj trgovini, a nedugo nakon početka prodaje privremeno je rasprodana.

Riječ je o malenoj gumenoj patkici odjevenoj u maskirnu vojnu opremu, koja u krilu drži minijaturnu jurišnu pušku . Iako bi se na prvi pogled moglo pomisliti da je riječ o šali, patkica je službeni promotivni proizvod Bundeswehra.

Interes za trgovinu navodno je premašio očekivanja, pa su se ubrzo nakon njezina pokretanja pojavile i tehničke poteškoće. Pokazalo se tako da vojni marketing može privući pozornost i izvan uobičajenih krugova zainteresiranih za oružane snage.

Njemačka vojska želi privući mlade

Iza neobične ponude stoji ozbiljniji cilj. Bundeswehr nastoji povećati svoju vidljivost u javnosti, poboljšati percepciju vojske i izgraditi snažniju povezanost s građanima, osobito mlađim generacijama. To je dio širih nastojanja njemačkih oružanih snaga da privuku nove pripadnike i povećaju broj vojnika.

Prodajom proizvoda s vojnim obilježjima Bundeswehr želi postati prisutniji u svakodnevnom životu građana, a ne samo tijekom službenih događaja i kampanja za zapošljavanje.

Neobični promotivni predmeti pritom služe i kao način privlačenja pozornosti na društvenim mrežama, gdje se vijest o naoružanoj gumenoj patkici brzo proširila.

Kritičari upozoravaju na banalizaciju vojne službe

Ipak, nova marketinška strategija nije naišla samo na odobravanje.

Kritičari upozoravaju da prodaja zabavnih proizvoda s vojnim motivima može banalizirati ozbiljnost vojne službe i stvarne posljedice oružanih sukoba. Posebno je sporno predstavljanje oružja i vojne opreme kao dijela svakodnevnog životnog stila.

Među kritičarima su i predstavnici njemačke stranke Ljevica, koji smatraju da takav pristup pridonosi sve većoj normalizaciji vojske u svakodnevnom životu.

Njihova je zabrinutost da se granica između informiranja građana o vojsci i njezina predstavljanja kao zabavnog potrošačkog brenda postupno briše.