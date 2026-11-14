Australski premijer nije znao da ga snimaju: Vulgarna šala na klimatskom samitu obišla svijet

Snimku razgovora, nastalu na marginama klimatskog samita u Antaliji, u petak je prva objavila australska televizija Channel Seven. Video se ubrzo proširio društvenim mrežama.

Albanese i Bowen čekali su početak okruglog stola kada je australski premijer ministru savjetovao da mobitel ne drži blizu srca jer bi mu, prema njegovim riječima, mogao poremetiti srčani ritam.

Bowen mu je odgovorio da ga više zabrinjava držanje mobitela u džepu hlača. Albanese je tada prekinuo ministra pitanjem koje je izazvalo smijeh.

'Zbog tvog k...?', upitao je premijer.

Bowen se nasmijao i odgovorio: 'Što je možda i važnije od srca.'