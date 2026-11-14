Australski premijer nije znao da ga snimaju: Vulgarna šala na klimatskom samitu obišla svijet

Australski premijer Anthony Albanese i ministar za klimatske promjene Chris Bowen našli su se u središtu pozornosti nakon što je u javnost procurila snimka njihova neformalnog razgovora na klimatskom samitu COP31 u Turskoj
Snimku razgovora, nastalu na marginama klimatskog samita u Antaliji, u petak je prva objavila australska televizija Channel Seven. Video se ubrzo proširio društvenim mrežama.
Albanese i Bowen čekali su početak okruglog stola kada je australski premijer ministru savjetovao da mobitel ne drži blizu srca jer bi mu, prema njegovim riječima, mogao poremetiti srčani ritam.
Bowen mu je odgovorio da ga više zabrinjava držanje mobitela u džepu hlača. Albanese je tada prekinuo ministra pitanjem koje je izazvalo smijeh.
'Zbog tvog k...?', upitao je premijer.
Bowen se nasmijao i odgovorio: 'Što je možda i važnije od srca.'
Kratka razmjena dvojice visokih australskih dužnosnika brzo je privukla pozornost, ponajprije zato što se dogodila tijekom međunarodnog skupa posvećenog klimatskim promjenama.
Iz Albaneseova ureda nisu pokušavali dodatno objašnjavati razgovor. Premijerov glasnogovornik za AFP je kratko izjavio da su se Albanese i Bowen 'šalili između sastanaka'.
Nije prvi put da Albanese privlači pozornost neobičnim izjavama
Australski premijer i ranije je izazivao reakcije javnosti svojim neformalnim komentarima. Tijekom gostovanja u jednom podcastu ove je godine izjavio da bi spavao s australskom pjevačicom Kylie Minogue, što je izazvalo kritike.
Pozornost je privukao i dvosmislenim komentarom o dinjama koje je dobio na dar iz Japana.
Oporba kritizira ministra zbog odlaska na samit
Albanese je na klimatskom samitu COP31 u Antaliji održao govor 11. studenoga, tijekom dijela programa namijenjenog šefovima država i vlada. Ministar Chris Bowen predvodi australske pregovore na ovogodišnjoj konferenciji, no njegov boravak u Turskoj izazvao je kritike oporbe.
Oporbeni političari smatraju da bi se Bowen trebao više baviti problemima u Australiji, posebno visokim cijenama električne energije, umjesto sudjelovanjem na međunarodnom klimatskom skupu.