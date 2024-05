Njemačka Ukrajini šalje prototip topničke granate dosad neviđenih performansi

Nije jasno kakav je to zapravo prototip streljiva. Proizvođač Rheinmetall odbio je pružiti dodatne informacije Business Insideru, navodeći kao razlog sigurnosne interese Ukrajine.

To bi više nego utrostručilo domet konvencionalnih topničkih projektila od 155 mm na koje se Ukrajina uvelike oslanja, ovisno o sustavu koji se koristi za ispaljivanje. Usporedbe radi, granate ispaljene iz haubice mogu prijeći 32 kilometra, navodi Associated Press, a prenosi Business Insider .

Streljivo najvećeg dometa koje je Njemačka do sada isporučila Ukrajini je Vulcano, objavila je ukrajinska vojna novinska stranica Defense Express. Od početka sukoba, Berlin je poslao nepotvrđenu količinu ovog streljiva u Ukrajinu. Vulcano je vrlo kompatibilan s postojećim topničkim sustavima, a njegova vođena verzija može putovati do 69 kilometara.

Prije ruske invazije punog opsega, Rheinmetall je proizvodio 70.000 granata godišnje. Očekuje se da će ta brojka ove godine narasti na 700.000, izvijestio je Handelsblatt. Ista bi vjerojatno dovela do značajnog povećanja u usporedbi s njemačkim streljivom koje je do sada isporučeno Ukrajini. Do kraja travnja, zemlja je poslala ukupno 81.500 granate od 155 mm.

Prema AP-u, Ukrajina navodno troši 6.000-8.000 granata dnevno. No velik dio kapaciteta tvrtke za povećanje proizvodnje u budućnosti ovisi o ulaganju njemačke vlade, rekao je izvršni direktor Rheinmetall-a Armin Papperger za Handelsblatt.