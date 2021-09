Metodom mrkve i batine žele potaknuti ljude da se cijepe, malo kebaba i puno ograničenja

Njemačka metodom mrkve i batine nastoje potaknuti više ljudi na cijepljenje protiv Covida-19 nakon što je kampanja imunizacije zaostala za drugim europskim zemljama, što je izazvalo strah od 'četvrtog vala' infekcije

Vlada je u ponedjeljak pokrenula 'tjedan cijepljenja', cijepljenje ljudima bez naručivanja na više od 700 javnih mjesta, uključujući zoološki vrt u Rostocku, stadion za hokej na ledu u Kölnu i zračnu luku u Berlinu.

'Još uvijek postoje oni koji zapravo nemaju ništa protiv cijepljenja, koji su možda čak i ranije imali termin, propustili su ga i jednostavno nisu zakazali novi", rekao je Jens Spahn, njemački ministar zdravlja, u radijskom intervjuu, prenosi FT.

Pozivajući ljude da iskoriste priliku i da se cijepe na obližnjoj lokaciji, Spahn je sugerirao da bi vlada mogla i otežati život necijepljenim osobama. Stopa cijepljenja u Njemačkoj stagnira posljednjih tjedana. Prema podacima web stranice Our World in Data, koja prati statističke podatke o pandemije koronavirusa za cijeli svijet, cijepljeno gotovo 62 posto stanovništva u Njemačkoj. To je malo iznad prosjeka EU -a, ali je iza Velike Britanije, Francuske i Italije. U nekim je zemljama EU više od 70 posto stanovništva potpuno cijepljeno, uključujući Španjolsku, Portugal, Belgiju i Dansku.