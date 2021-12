Princeza Amalia na 18. rođendan pozvala 21 gosta, dobila po prstima od kralja

Princeza Amalia, nasljednica nizozemskog prijestolja, pozvala je 21 osobu na tulum za svoj 18. rođendan prošli tjedan, iako je zbog porasta broja oboljelih od covida-19 vlada tražila od građana da ne pozivaju više od četiri gosta

"Gosti su zamoljeni da se testiraju. Svi su bili cijepljeni. Pretpostavka je bila da će držati prihvatljivu distancu", pisalo je u Rutteovom pismu zastupnicima u kontekstu zabave.

No Kralj Vilim-Aleksandar "informirao me da, gledajući unatrag, to i nije bila dobra ideja. Mislim da je to razumna reakcija", napisao je Rutte.