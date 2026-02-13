Župnik otkazao ovogodišnju krizmu: 'Djeca su neozbiljna!'

U objavi na Facebooku iz župa Sv. Jeronima u Klani pored Rijeke podsjećaju da se za krizmu treba i pripremati.

'Nakon što sam ustvrdio nemogućnost naših ovogodišnjih krizmanika da sudjeluju u pripravi za sakrament Krizme, redovitom bogoslužju kao i njihov nedostatak znanja i posvećenosti pripravi usljed drugih obaveza i neozbiljnosti primoran sam odgoditi sakrament krizme u našoj župi ove godine', pojasnio je župnik u objavi na Facebooku.