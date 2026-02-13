župa pored rijeke

Župnik otkazao ovogodišnju krizmu: 'Djeca su neozbiljna!'

13.02.2026 u 10:34

Crkva Sv. Jeronima u Klani
Crkva Sv. Jeronima u Klani
U župi Sv. Jeronima u Klani ove godine neće biti održana krizma. Župnik ju je odgodio, nezadovoljan ovom generacijom krizmanka

U objavi na Facebooku iz župa Sv. Jeronima u Klani pored Rijeke podsjećaju da se za krizmu treba i pripremati.

'Nakon što sam ustvrdio nemogućnost naših ovogodišnjih krizmanika da sudjeluju u pripravi za sakrament Krizme, redovitom bogoslužju kao i njihov nedostatak znanja i posvećenosti pripravi usljed drugih obaveza i neozbiljnosti primoran sam odgoditi sakrament krizme u našoj župi ove godine', pojasnio je župnik u objavi na Facebooku.

'Sakrament kršćanske zrelosti pretpostavlja da je kandidat za nju zreo, a pravo omogućava župniku da odgodi krizmu generaciji koja ne pokazuje znakove zrelosti. Nije to ništa novo jer u drugim biskupijama, kao npr. u Splitu, krizma je u 2. razredu srednje škole. Ovime želimo naše krizmanike potaknuti da se ozbiljnije pripreme za ovaj sakrament dogodine sa generacijom 2026./2027.', zaključuje župnik iz Klane.

